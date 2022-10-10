Dünyanın En Büyük Teknoloji Fuarı: Gitex 2022 Başladı

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olarak bilinen Gitex 2022'nin bu seneki etkinliği Dubai'de bugün başladı. 13 Ekim'e kadar devam edecek olan teknoloji fuarında, geçtiğimiz senelere oranla %25 gibi bir büyüme görülüyor.

Üst düzey teknoloji ve telekomünikasyon şirketleri başta olmak üzere startuplar, yatırımcılar, hükümetler ve geliştiriciler fuardaki yerini alıyor. Küresel dijital ekonominin en kapsamlı ekosistemi Gitex Global 2022 etkinliğinde bir araya geliyor.

Gitex Global 2022 Neler Olacak?

Heyecanla beklenen teknoloji fuarında 25 kapalı salonda 170 ülkeden 4.000'den fazla uluslararası şirkey yerini alıyor. Katılımcı sayısının ise 100.000'den fazla olduğu söyleniyor.

Fuarda aynı zamanda yılın yazılımcı buluşması GLOBAL DEVSLAM da gerçekleşecek. Bölgenin ilk defa bir araya gelen ünlü Python ustalarının bulunduğu PyCon MEA sürümünün lansmanı da Gitex 2022'de yapılacak.

Etkinliğin bir başka deneyimsel vurgusu olan X-VERSE, ziyaretçilerini Web 3.0 ve Metaverse ekonomisinin içine çekecek.