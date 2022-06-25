Dünyanın En Derin Gemi Enkazı Bulundu

Bir Amerikan keşif ekibi, İkinci Dünya Savaşı sırasında batırılan bir ABD donanma gemisinin Filipinler açıklarında deniz seviyesinin yaklaşık 7.000 metre altında bulunduğunu ve bunun onu dünyanın şimdiye kadar bulunan en derin gemi enkazı hâline getirdiğini açıkladı.

USS Samuel B Roberts, 25 Ekim 1944'te, o zamanlar bir ABD kolonisi olan Filipinler'i Japon işgalinden kurtarmak için savaşırken, merkezi Samar adası açıklarında bir savaş sırasında düştü. Kıyaslamak gerekirse Titanik'in enkazı yaklaşık 4.000 metre seviyelerindeydi. Bu gemi ise tam 7.000 metre seviyelerinde.

Teksas merkezli denizaltı teknolojisi şirketi Caladan Oceanic, mürettebatlı bir denizaltının bu ay sekiz gün boyunca bir dizi dalış sırasında Sammy B'nin hasar almış gövdesini kayda aldığını, fotoğrafladığını ve incelediğini söyledi. Görüntüler, geminin üç borulu torpido fırlatıcısını ve silah yuvasını gösteriyordu.

Caladan Oceanic Daha Önce de Pek Çok Gemi Enkazı Bulmuştu

Dalgıçta pilotluk yapan Caladan Oceanic'in kurucusu Victor Vescovo, "6,895 metrede bulunan ve şimdiye kadar bulunan ve araştırılan en derin gemi enkazı" diye tweet attı. ABD Donanması kayıtlarına göre Sammy B'nin mürettebatı "kurtarılmayı bekleyen yaklaşık üç gün boyunca yüzdü, birçok kişi yaralardan ve köpekbalığı saldırılarından can verdi". Toplamda 224 mürettebattan 89'u öldü.

Savaş, ABD ve Japon kuvvetleri arasında birkaç gün boyunca yoğun çatışmalara sahne olan daha büyük Leyte Savaşı'nın bir parçasıydı. Sammy B, 25 Ekim çatışmasında batırılan dört ABD gemisinden biriydi. Vescovo'nun ekibi, daha önce yaklaşık 6.500 metrede dünyanın en derin batık gemisi olan USS Johnston'a 2021'de ulaşmıştı. Son aramada ekip, deniz seviyesinin 7.000 metre altında USS Gambier Körfezi'ni de aradı ancak bulamadı.