Dünyanın En Küçük Telefonu Palm Phone'a Rakip Çıktı: Rakuten Mini

Akıllı telefonların ekranları günden güne büyüse de küçük ekranlı telefonlar da piyasaya çıkıyor. Akıllı telefonların temel özelliklerini yeterli bulan küçük formu seven kullanıcıların ilgisini çekebilecek bir model daha tanıtıldı. Japon telekomünikasyon devi Rakuten'in telefonu Palm Phone’un şu andaki tek rakibi.

Rakuten Mini Özellikleri

Kredi kartı büyüklüğündeki telefon Palm Phone’un artık bir rakibi var. Zanco Tiny T2 tanıtılana kadar dünyanın en küçük ve işlevsel telefonu olan Palm Phone gibi minik ve de boyuna göre fazlasıyla yetenekli bir cihaz Rakuten Mini. Şu anda sadece Japonya’da bulabileceğiniz telefon 3.6 inç 720x1280 çözünürlüklü ekrana sahip. Telefonun en kalın noktası 106.2 mm ve ağırlığı 79 gram. Cebinizde varlığını hissetmeyeceğiniz telefonda hem ön hem de arka kamera bulunuyor. Ön tarafta selfie çekimleri için 5 megapiksel kamera yer alırken, arkasını çevirdiğinizde sizi 16 megapiksel kamera karşılıyor. Telefon bu kadar küçük olunca SIM kartı nasıl yerleştireceğinizi düşünebilirsiniz. Telefonda SIM kart yuvası yok diğer bir deyişle eSIM teknolojisini kullanıyor. Qualcomm’un Snapdragon 439 işlemcisinden güç alan telefonda 3GB RAM bulunuyor. 32GB dahili depolama alanı mevcut. Telefonun pil kapasitesi ise 1250 mAh.

Rakuten Mini Fiyatı

Rakuten Mini, beyaz, kırmız ve siyah renk seçenekleriyle geliyor. Şu anda Japonya’da satışta olan telefonun fiyat etiketi 187 dolar.