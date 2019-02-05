Dünyanın En Teknolojik Şehirleri Belli Oldu

İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak adına teknoloji daha fazla şehirlerin etrafını sarmaya devam ederken, birçok büyük teknoloji şirketi akıllı şehirler üzerine yatırımlarını artırmaya başlamışlardı. Yayınlanan yeni World’s Best Tech Cities ya da en teknolojik şehirler listesinde, birçok teknoloji devine ev sahipliği yapan San Fransico’nun birinci sıradaki yerini New York’a kaptırdığı görüldü. Türkiye’den ise herhangi bir şehir listede yer alamadı.

Birleşik Krallık merkezli gayrimenkul danışmanlık şirketi Savill’s, uzun süredir şehirleri teknoloji kullanımlarına göre sıralıyordu. Yayınladığı World’s Best Tech Cities (Dünyanın En İyi Teknoloji Şehirleri) listesini güncelleyen şirket, değişen detayları aktardı.

Dünyadaki yüzlerce şehri 100 farklı kritere göre sıralayan Savill’s, yaptığı araştırma sonrasında New York’u dünyanın en iyisi olarak ilan etti. Geçtiğimiz sene aynı listenin ilk sırasında bir başka Amerika Birleşik Devletleri şehri San Frasisco yer alıyordu. Böylece New York, binlerce devasa teknoloji şirketine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nin bulunduğu şehri arkasına almayı başardı.

Listede New York’un ardından San Francisco ikinci, Londra üçüncü sırada yer aldı. Türkiye’nin giremediği ilk 30’a, Güney Afrika’dan Cape Town, Şili’den Santiago ve Arjantin’den ise Buenos Aires gibi şehirler de adını yazdırdı. Listenin tamamı ise aşağıdaki gibi oldu.