Dünyanın En Ucuz İnternet Fiyatları Açıklandı: Türkiye Kaçıncı?

Dünyanın en ucuz internet fiyatları 2021 listesi paylaşıldı. Dünyada yaklaşık 3,8 milyar akıllı telefon kullanıcısı var. Bu, dünya nüfusunun neredeyse yüzde 50'sine denk geliyor ve tüm kullanıcılar ucuz ve hızlı mobil veriye ulaşmak istiyor.

Dünyanın en ucuz internet fiyatları (2021)

"Vakit nakittir" derler ancak dünyanın neresinde olduğunuza bağlı olarak mobil veri de pahalı olabilir.

Dünya çapında hangi ülkeler en uygun fiyatlı veri paketlerini sunuyor ve insanlar verileri için nerede daha fazla para ödüyor? Top Dollar'dan araştırmacılar bunu araştırmaya karar verdi. Dünya Bankası ve diğer güvenilir kaynaklardan toplanan verileri kullanarak, küresel mobil veri ücretleri hakkında bir dizi bilgi grafiği oluşturdu.

Türkiye'nin mobil veri fiyatı (10 GB veri başına) 0,15 ABD doları seviyesinde. Ayrıca Speed Test sonuçlarına göre ortalama mobil indirme hızı 41,52 Mbps civarında seyrediyor.

Mobil Verinin En Ucuz Olduğu Ülkeler

İsrail (0,01 dolar) Çin (0,03 dolar) İtalya, Avustralya, Fransa, Kırgızistan (0,06 dolar) Kuveyt, Fiji (0,06 dolar) Moldova (0,06 dolar)

Mobil Verinin En Pahalı Olduğu Ülkeler

Namibya (11,36 dolar) Suriye (3,20 dolar) Küba (2,82 dolar) Panama (2,34 dolar) Tacikistan (1,89 dolar)

Top Dollar araştırmacılarına göre İsrail, dünyadaki en ucuz mobil veriye sahip. Aylık standart 10 GB planına göre İsrail'deki mobil kullanıcılar 1 Mb/sn indirme hızı için yalnızca 0,01 ABD doları ödüyor. İsraillilerin yüzde 95'inden fazlasının internete erişimi bulunuyor.

Çin, 1 Mbps indirme hızı başına 0,003 ABD dolarına mal olan 10 GB veri ile ikinci sırada yer alıyor. Çin'in veri maliyetini düşük tutma yeteneği, geniş dijital altyapı ağından kaynaklanmakta.

Hızlı mobil veri maliyetinin 0,10 ABD dolarından düşük olduğu diğer ülkeler arasında İtalya, Avustralya, Fransa, Danimarka, Moldova ve Kuveyt bulunmakta.

Fiji'nin, Güney Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki uzak konumuna rağmen, telekom şirketleri hala tüm adalılara hızlı ve uygun fiyatlı veri sağlıyor olmasıyla şaşırtıyor. Fijililer, 1 Mbps indirme hızı başına 10 GB veri için 0,07 ABD doları ödüyor, ancak adanın dağlık bölgelerinde yürüyüşe çıkarsanız çekim gücünde sıkıntı çekebilirsiniz.

En pahalı mobil veri Namibya'da. Namibyalılar 1 Mbps indirme hızı başına 11,36 dolar ödüyor. Kırsal kesimde yaşayan Namibyalılar, 2G cihazları ve teknolojisini kullanmakta mahsur kaldı. Şehirlerde ve daha büyük kasabalarda olanlar biraz daha iyi, ancak pahalı 3G ağları hala salyangoz hızında çalışıyor.