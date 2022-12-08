Dünya'nın En Zengin İnsanı Tekrar Değişti!

Popüler iş dergisi Forbes, iş dünyasındaki gelişmelere ve kişilere en hâkim dergilerden biri. Dünya'nın en zengin insanına dair verileri paylaşan Forbes'e göre kısa süreliğine Dünya'nın en zengin insanı değişti. Elon Musk uzun süredir elinde tuttuğu koltuğu sadece 20 dakikalığına kaptırdı.

Twitter'ı 44 milyar dolar gibi devasa bir rakama satın almasının ardından sahip olduğu mali durumda önemli kayıplar da yaşayan Elon Musk'ın bu kayıpları, Dünya'nın en zengin insanı unvanını kısa süreliğine de olsa kaybetmesine yol açtı.

Elon Musk Koltuğunu 20 Dakikalığına Bernar Arno'ya Kaptırdı

Popüler marka Lui Viton'un ana şirketi olan LVMH'nin CEO'luğunu üstlenen Bernar Arno, sadece 20 dakikalığına da olsa 185,3 milyar dolarlık servetiyle Dünya'nın en zengin insanı unvanını Elon Musk'tan almayı başardı. 20 dakika içinde Musk'ın servetindeki artış, koltuğu Musk'a geri sağladı.

Geçtiğimiz Eylül ayından beri koltuğun sahibi olan Elon Musk'ın mevcut serveti 185,7 milyar dolar. Musk, Eylül ayında unvanı Amazon kurucusu Jeff Bezos'tan devralmıştı.

Milyarderler arasındaki farkın çok az olması nedeniyle önümüzdeki süreçte Musk koltuğunu yeniden kaptırabilir.