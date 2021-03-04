Dünyanın İlk Uzay Oteli 2027 Yılında Açılabilir

Dünyanın ilk Uzay oteli nasıl olacak? Uzay oteli hakkındaki detaylı görseller gün yüzüne çıktı. Gelin hep beraber gelen bilgilere yakından bakalım.

Dünyanın İlk Uzay Oteli Ne Zaman Açılacak?

Kaliforniya merkezli Orbital Assembly Corporation, 2025 yılında dünyanın ilk uzay otelinin inşasına başlama planlarını duyurdu. 2027 yılında açılması beklenen uzay otelinde neredeyse her şey bulunacak. Sinema, restoran, SPA gibi pek çok şey otelde yer alacak. Otelde 400 odanın bulunacağı da aktarılıyor.

Orbital Assembly Corporation tarafından yapılan bir paylaşımda "yolcu istasyonu için planladığımız yörünge ve yüksekliğimiz 97 derece ve 500-550 km" cümlelerine yer verildi. Kendini dünyanın ilk büyük ölçekli inşaat şirketi olarak ilan eden Orbital Assembly Corporation, yolcu istasyonunun modüllerde ve erişim tüplerinde 11.600 m2'den fazla yaşanabilir alana sahip olacağını söylüyor.

Yerleşim yeri olarak her biri 12 metre çapında ve 20 metre uzunluğunda 24 modül tahsis edileceği söyleniyor. Her modül 3 kata yayılmış toplam 500m2 yaşanabilir yüzey sunacak. En az 12 modül otel odaları ve süitlere ayrılacak. 126m2 lüks suit, 62m2 lüks oda ve 30m2 standart oda olacak.

Nihai modül yapılandırmasına bağlı olarak maksimum istasyon doluluğu 316 ila 440 kişi olacak. Şirketin CTO'su 'Yolcu istasyonu ile yeni teknolojiler geliştirmek zorunda kalmak istemiyoruz, zaten elimizde olan teknolojiler olmasını istiyoruz, sadece bir yapı ve bunun gibi bir tesis elde etmek için onları yeni yollarla uyguluyoruz" dedi.

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NASA'ya Göre Uzaylı Kirliliği Uzaylılardan Önce Bulunabilir

NASA tarafından yapılan yeni bir çalışmada uzak gezegenlerdeki gelişmiş medeniyetlerin kirlilik konusunda en az bizim (insanlık) kadar kötü olabileceği ve bütün bunları çok uzaktan da görebileceğimiz ileri sürülüyor. Herhangi bir yaşam formunun yer alabileceği düşünülen herhangi bir gezegenin atmosferinde azot dioksit varlığını tespit edilmesi, evrende bizim dışımızda da gelişmiş medeniyetlerin olduğunun bir işareti olabilir. Bir gezegenin atmosferinde azot dioksit gibi bileşenlerin bulunması, o gezegendeki medeniyetlerin de bizim Dünya'da yaptığımız gibi petrol veya kömür gibi yakıtları kullandığının bir göstergesi.