Dünyanın Rızaya Dayalı İlk Seks Robotu Genelevi ABD’de Açılıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nin en zengin eyaletlerinden olan Kaliforniya’da dünyanın ilk ‘rızaya dayalı seks robotları’ genelevi açılıyor.

Seks robotları, sadece bir bilim kurgu fantezisi olmaktan çıkalı çok oldu. İçinde bulunduğumuz dijital çağın en dikkat çekici teknolojilerinden olan seks robotları, hayatımızdaki ağırlığını günden güne artırıyor.

Yapay zekalı seks robotlarından sonra, bu kez de rızaya dayalı seks robotları ortaya çıktı. “Rızaya dayalı seks robotu olur mu?” demeyin, bal gibi oluyor.

ABD’nin Kaliforniya eyaleti, 2019 yılında ‘Eve'in Robot Düşleri' adlı robot genelevine ev sahipliği yapacak. Esasen dünyanın ilk robot genelevi Dmitry Alexandrov adlı bir Rus tarafından haziran ayında Moskova'da açılmıştı, ancak Kaliforniya’da hizmete sunulacak olan robot genelevi ‘rızaya dayalı’ ilişki konsepti ile farklı bir yaklaşım benimsiyor.

Buna göre, müşteriler seks robotlarıyla ilişkiye girmeden önce onlarla sohbet etmek zorunda kalacaklar. Müşteriler ister telefonlara yüklenen bir uygulama sayesinde, isterse geneleve geldikten sonra robotlarla iletişim kurabilecekler.

Genelevin kurucusu Unicole Unicron, amaçlarının robotların hak ettikleri saygıyla muamele gördüğü bir dünya inşa etmek ve böylece potansiyel bir isyanın önüne geçmek olduğunu söylüyor.

Peki, bu ilginç deneyimin bedeli ne olacak? Bir seks robotuyla özel vakit geçirmenin bedeli 122 dolar olacak. Bunun yanı sıra misafirlere ‘bakire robot’ seçeneği de sunulacak, ancak tercihini bu yönde kullanan müşterilerin 10 bin doları gözden çıkarmaları gerekiyor.