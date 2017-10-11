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Dust 2 Haritasında Neler Değişti?

CS:GO de_dust2
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman Oyun
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Counter-Strike denilince akla gelen ilk haritalardan bir tanesi olan de_dust2’nin güncelleneceği dün itibarıyla açıklanmıştı. Bugün yapılan bir başka açıklamayla haritada yapılacak değişiklikler de anlatıldı.

Counter-Strike’ın ilk sürümlerinde de_dust en çok oynanan haritalar arasına girmeyi başarsa da çok büyük olması sebebiyle rekabetçi ortamlarda tercih edilmez olmuştu. Konuya el atan yapımcılar, benzer bir yapıya sahip olan ama bir öncekine göre daha ufak tasarlanan de_dust2’yi oyuncularla buluşturmuşlardı.

Counter-Strike: Global Offensive’in piyasaya çıkmasıyla yine çok oynanan haritalardan bir tanesi olan de_dust2, geçtiğimiz şubat ayında yaşanan kimi problemler sebebiyle rekabetçi maçlardan kaldırılmıştı. O günden bu yana haritada güncellemeler yapmaya uğraşan Valve, yeni haritada yaptığı değişiklikleri şöyle sıraladı:

  • Haritadaki oyuncu okunabilirliğini arttırmak
  • Siperlerin arkası da olmak üzere haritada gezinmeyi hassaslaştırmak
  • Grafikleri modern haritalar seviyesine çıkarmak

Tüm bunları sağlamak için haritada minik dokunuşlar yapan Valve, belirli yerlere yeni arabalar koymak, gölgeleri azaltmak, pizza dükkanlarını dişçi olarak yenilemek gibi değişikliklere gitti. Ayrıca yılların yaşlandıramadığı Leet Krew da yeni şekle büründü:

Leet Krew

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ETİKETLER: Counter-Strike cs go haritası

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