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Dying Light 2 Duyuruldu!

Dying Light 2 Duyuruldu!
Oğuzhan Arslan
Oğuzhan Arslan - | Oyun
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Microsoft'un E3 2018 konferansında Techland tarafından geliştirilen Dying Light 2'yi duyurdu. 

Microsoft'un sunumu adeta diğer firmalara büyük bir ders oldu. Daha öncesinde yaptığı sunumlarla oyuncuları bir türlü memnun edemeyen Microsoft, E3 2018'de beklentilerin kat kat üzerinde bir sunum yaptı. Kimsenin beklemediği oyunları duyurarak adeta dudaklarımızı uçuklattı. Bu sürpriz oyunlardan birisi olan Dying Light 2 de Microsoft konferansında duyuruldu.

 

Dying Light 2, ilk oyuna göre oldukça geliştirilmiş. Parkur yaparken daha akıcı bir sistem yaratılmış. Oyunda parkur yaparken daha rahat olmamız için yeni araçlar eklenmiş. Dying Light 2 ile birlikte RPG oyunlarında olduğu gibi oyunda yaptığımız seçimler oyunun kaderini etkileyecek.

Dying Light 2 tanıtılsa da çıkış tarihi henüz açıklamadı. Oyun PC, PS4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.

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