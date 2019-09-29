Dying Light 2 için Dört Senelik İçerik Planı Yapıldı

2015 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Dying Light, hem oyun dünyasının hem de Techland stüdyosunun başarılı oyunları arasında yer alıyor. Oyuncuların fazlaca ilgi gösterdikleri açık dünya temalı bir oynanışa sahip olan hayatta kalma oyunu, dört yıl boyunca yayınlanan içerikler ile güncel kalmaya devam etmişti. Önümüzdeki sene çıkacak olan Dying Light 2 için de içerik desteği anlamında benzer bir durum söz konusu olacak. Techland, ikinci oyun için de dört yıl boyunca yayınlanacak olan içeriklerle destekleneceğini duyurdu.

PCGamesN sitesi tarafından yakın bir zaman önce Dying Light 2 Baş Oyun Tasarımcısı Tymon Smektala ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında ikinci oyun için indirilebilir içerik yayınlanıp yayınlanmayacağı soruldu. Soruya "Evet, tabii ki." cevabını veren Smektala devam etti. "Dying Light çıkışından sonra dört yıl boyunca desteklenmişti ve Dying Light 2 için planımız da tam olarak aynısı olacak. Bu oyununun çıkışından sonra desteklenmesini istiyoruz."

Şimdilik bu destek ile ilgili herhangi bir detay verilmiş değil ama Smektala "Bir sürü hayran indirilebilir içerikler, güncellemeler, ekstra eşyalar istiyor. Ve bunun sözünü veriyoruz." diyerek çok çeşitli içeriklere işaret etti.

Dying Light 2 PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştiriliyor. Henüz bir çıkış tarihi bulunmuyor olsa da İlkbahar mevsiminde çıkacağını düşünecek olursak Mart, Nisan veya Mayıs aylarından birinde bizlerle olacak. Gelişmeleri takipte olacağız.