Dying Light'ın Beşinci Yılı Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

Techland tarafından geliştirilmiş olan Dying Light, 28 Ocak 2015 tarihinde satışa sunulmuştu. İlk başta Dead Island oyununu andırıyor olsa da farkını kısa sürede ortaya koymuş ve oyuncuların büyük beğenisini ve ilgisini çekmeyi başarmıştı. Aradan geçen beş yıl boyunca hem mevcut ilginin azalmadan devam etmesi ve geliştirici ekibin de bu ilgiyi karşılıksız bırakmaması sayesinde, uzun ömürlü bir hayatta kalma oyunu haline gelmişti. İlgi sıcaklığını korumaya devam ediyor ve Techland de oyunun beşinci yılını özel etkinlikler ile kutlamaya başladı.

Steam sayfası üzerinden beşinci yıla özel olarak hem bir teşekkür hem de bir kutlama babında yayınlanan mesaja bakılırsa, tek bir etkinlik düzenlemek yerine dört haftalık bir program hazırlamayı uygun bulmuş, Techland. 19 Mart 2020 tarihinde sona erecek olan program kapsamında her hafta farklı içerikler kazanabileceğiniz küresel ve yerel etkinliklerin de geri döneceği söyleniyor.

Kutlamaların ilk haftasında 20 - 26 Şubat 2020 tarihleri arasında faal olacak yerel Fort Jefferson Armory topluluk etkinliği sizi bekliyor. Ecel (Volatile) avlayarak Jefferson Kalesi'nin komutanı tarafından tasarlanmış olan özel bir C4 şeması kazanabileceksiniz. Bunun yanı sıra geliştirilmiş bir tırmanma kancanız da olacak. Bu kancayla daha etkin seyahat edebilmekle birlikte yürüyen ölü dostlarınızı çatılardan aşağı atabileceksiniz.

Öte yandan, Steam üzerindeki Ücretsiz Hafta Sonu programı kapsamında Dying Light oyununu 20 Şubat 2020 Perşembe günü TSİ 21:00 - 23 Şubat 2020 Pazar günü TSİ 21:00 arasında ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Eğer oyundan memnun kalırsanız, Steam üzerinden Dying Light Enhanced Edition 5th Anniversary versiyonunu %67 indirimle 32.67 TL'ye, Dying Light Ultimate Collection paketini %52 indirimle 92.23 TL'ye ve Dying Light 5th Anniversary versiyonunu da %60 indirimle 23.99 TL'ye satın alabilirsiniz. Tam sürüme geçmeniz durumunda, kaydettiğiniz bütün ilerleme aktarılacak.

Steam versiyonunun yanı sıra, oyunun PlayStation Store ve Microsoft Store üzerinde de indirimli olarak satıldığını söyleyeyim. Ancak Microsoft Store üzerindeki indirimden faydalanabilmek için Xbox Live Gold aboneliğinizin olması lazım.

Dört haftalık etkinliğin ilk haftası için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.