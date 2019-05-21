E-Devlet Sayesinde 84 Milyon Lira Tasarruf Gerçekleşti

Ekonomik problemlerin gittikçe derinleştiği Türkiye'de, e-devlet önemli bir tasarruf sağlıyordu. Hem kamu sektöründe çalışan kişilerin işlerini hafifleten, hem de devleti yoğun kağıt bürokrasisinden kurtaran bu sistem bütün bakanlıklar tarafından aktif olarak kullanılıyor.

Bazı bakanlıkların üst düzey bir şekilde yoğun kullandığı e-devlet sistemi, önemli tasarruflar sağlıyor. Kamu kurumlarında bu tasarruflar 84 milyon lira gibi bir rakamı da bulabiliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünce verilen e-devlet hizmetlerinin , devlete büyük bir tasarruf sağladığını ifade etti.

E-Devlet vatandaşlar tarafından da aktif kullanılıyor

Herhangi bir kamu kuruluşuna gitmenize gerek kalmadan, e-devlet üzerinden neredeyse yapamadığınız hiçbir işlem kalmıyor. Sosyal Güvenlik işlemlerinizin incelenmesinden banka sicilinize kadar hemen hemen her şeyi e-devlet üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

Ehliyeti olan kişilerin, ticari araç sürmelerini sağlayan SRC belgesi; e-devlet üzerinden verilmeye başlanmıştı. Bunun bile kamuya önemli bir katkısının olduğunu söyleyen Cahit Turhan, "Sürücülerimiz için çok önemli olan bu belgenin e-Devlet Kapısı üzerinden alınması işleri hızlandırdığı için vatandaşlarımızı çok rahatlattı. Bugüne kadar 1 milyon 288 bin 363 SRC belgesi e-Devlet'ten alındı. Böylece 65 milyon 384 bin 422 lira vatandaşlarımızın cebinde kaldı. Bu hizmet dolayısıyla 6 milyon 763 bin 906 lira devletimiz kar etti. Bu hizmet dolayısıyla sağlanan toplam tasarruf ise 72 milyon 148 bin 328 lira oldu." ifadelerine yer verdi.

Muhtemelen yakın bir zaman içerisinde bu tarz tasarruflar artırılmaya çalışılacak. Ayrıca e-devlet sistemi sayesinde, binlerce ağaç kesilmekten de kurtuluyor. Peki siz e-devlet hizmetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.