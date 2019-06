EA Access'in PlayStation 4 Tarihi Belli Oldu

Uzun zamandır konuşulan EA Access servisinin PlayStation 4 platformuna da gelmesi söz konusu, geçtiğimiz Mayıs içerisinde Electronic Arts tarafından yapılan açıklama ile resmiyet kazanmıştı. Electronic Arts oyunlarını seven PlayStation 4 kullanıcıları için iyi bir haber olurken, 2014 yılından bu yana Xbox One platformuna özel oluşunun da sonu anlamına geliyor.

Amerikan menşeli yayıncı resmi duyurudan bu yana servisin Sony konsolunda ne zaman faaliyete geçeceğine dair herhangi bir bilgi verilmemişti. Sadece Temmuz ayı içerisinde faaliyete geçeceğini biliyorduk ama beklediğimiz haber en nihayetinde geldi. EA Access için PlayStation 4 sahiplerinin 24 Temmuz 2019 tarihini beklemeleri gerekecek.

Bir kez daha hatırlatmak gerekirse, servisin PlayStation 4 versiyonu Xbox One versiyonu ile aynı işleyişe sahip olacak. Aylık veya yıllık olarak alabileceğiniz aboneliğiniz ile Electronic Arts tarafından yayınlanan mevcut ve gelecekte çıkacak olan oyunları on saat süreyle deneyebileceksiniz. Ücretsiz oyunların olduğu Vault kütüphanesine de erişim sağlayabilmenin yanı sıra her türlü satın alımlarınızda %10 oranında indirim hakkınız da olacak.

Son olarak, mevcut aboneliğinizi platformlar arasında taşımanızın mümkün olmayacağını da söyleyelim. Yani servis PlayStation 4 üzerinde faaliyete geçtiğinde ayrıca bir abonelik almanız gerekecek. Halihazırdaki oyunların ve deneme sürümlerinin bulunduğu kütüphaneye de şuradan göz gezdirebilirsiniz.