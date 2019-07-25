EA Access PlayStation 4'te Faaliyete Geçti!

EA Access'ın PlayStation 4 için de faaliyete geçeceği Mayıs ayı içerisinde yapılan duyuru ile resmiyet kazanmıştı. Haziran ayında da ikinci bir duyuru yapılarak servisin Sony konsolunda 24 Temmuz 2019 tarihinde faaliyete geçeceğini öğrenmiştik. Beklenen gün gelip çattı. Electronic Arts'ın ücretli abonelik servisi EA Acces artık PlayStation 4 konsolunda!

Eğer Amerikan menşeli yayıncının oyunlarını seviyorsanız, şu andan itibaren aylık veya yıllık abonelik alarak kütüphaneye erişim sağlayabiliyorsunuz. Ama bunun için öncelikle konsolunuza ücretsiz EA Access Hub uygulamasını indirmeniz gerekiyor. PlayStation 4 platformunda aylık abonelik 25 TL, yıllık abonelik ise 169 TL.

İşleyiş olarak iki platform arasında herhangi bir farklılık bulunmuyor. PlayStation 4 platformunda da Electronic Arts tarafından yayınlanan oyunları çıkışlarından önce deneyebileceksiniz. Deneme sürecinde kaydettiğiniz ilerleme bahsi geçen oyunu satın almanız durumunda doğrudan aktarılacak. Yani herhangi bir kaybınız olmayacak. Ayrıca aboneliğiniz devam ettiği sürece ücretsiz oyunların bulunduğu kütüphaneye de erişim sağlayabiliyor ve içeriğindeki oyunları herhangi bir kısıtlama olmaksızın oynayabiliyorsunuz. Ancak PlayStation 4 konsolunun geriye uyumluluk özelliğinin olmamasından dolayı ücretsiz oyun kütüphanesi Xbox One konsoluna göre farklılık gösteriyor.

Son olarak yapacağınız her türlü satın alımlarda aboneliğiniz sayesinde %10 oranında indirim hakkınızın olacağını bir kez daha hatırlatalım.

PlayStation 4 konsolunda bulunan tüm EA Access oyunlarının listesine aşağıdan bakabilirsiniz;