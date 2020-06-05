EA Access, Çok Yakında Steam Mağazasına Geliyor

2014 yılında Xbox One platformunda faaliyete geçmiş olan EA Access, geçtiğimiz senenin Temmuz ayında PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Ücretli abonelik servisini daha fazla kitleye ulaştırmak isteyen Electronic Arts, Ekim ayı içerisinde Valve ile yaptığı anlaşma duyurusu ile Steam için de faaliyete geçireceğinin müjdesini vermişti. Esasen bu yılın İlkbahar mevsimi ile faaliyete geçmesi bekleniyordu ama sizin de gördüğünüz üzere herhangi bir yeni gelişme yaşanmamıştı. EA Access servisi çok yakında Steam mağazasına gelecekmiş gibi görünüyor.

Hatırlayacağınız üzere Kasım ayı içerisinde Star Wars Jedi: Fallen Order Steam mağazasına gelen ilk Electronic Arts oyunu olmuştu. Bugün ise daha başka oyunlar indirimli olarak Steam mağazasındaki yerlerini aldılar.

EA Access Yakında Steam Mağazasına Gelecek

Amerika menşeli yayıncı henüz EA Access servisinin Steam mağazasına gelişi için bir tarih vermiş değil ama hem yeni eklenen oyunlar hem de mağaza üzerindeki reklam görseli ile fazla bir zamanın kalmadığını tahmin edebiliriz. Yakın bir zamanda gerçekleştirilecek olan EA Play Live 2020 ile merak edilen sorunun cevabı verilecektir diye düşünüyoruz.

Ücretli abonelik servisi üzerinden Electronic Arts tarafından yayınlanan birçok popüler seriye ve büyük ve küçük bütçeli oyunlara erişimde bulunabilmek mümkün oluyor. Bunların yanı sıra, her türden satın alımda % 10 oranında indirim ve yeni çıkacak olan oyunlara erkenden erişim sağlayabilme fırsatı da sunuluyor.

Son olarak, merak edilen bir diğer konu da abonelik ücretlerinin ne seviyede olacağı. Bildiğiniz gibi bu açıdan PlayStation 4 ile Xbox One arasındaki fark bir uçurum. Bakalım Steam mağazası açısından nasıl bir tablo ile karşılaşacağız?