EA Access Steam Sayfası Açıldı, Yakında Geliyor

EA Access servisinin Steam mağazasına gelişi artık iyiden iyiye yaklaşmış gibi görünüyor. EA Access Steam sayfası açıldı. Muhtemelen bu ay veya önümüzdeki ay faaliyete geçecek.

İlk olarak Xbox One için faaliyete geçen Xbox Access, geçtiğimiz senenin Yaz aylarında PlayStation 4 kullanıcılarıyla buluşmuştu. Zaman geçtikte gelişmeye devam eden EA Access servisinin yeni durağı Valve mağazası Steam olacak. Şimdilik net bir tarih verilmiyor olsa da, sayfanın artık açılmış olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, artık eli kulağında diyebiliriz.

EA Access Steam Kullanıcılarıyla Yakında Buluşacak!

Buradan ulaşabileceğiniz sayfaya baktığımızda, abonelere sunulacak oyunların hangileri olacağını görebiliyoruz. Aksiyon, Nişancı, Yarış, Macera, Simülasyon ve Bulmaca olarak kategorize edilmiş oyunlar arasında Dead Space, Mass Effect, Battlefield, Star Wars, Cysis, Dragon Age, The Sims, Need for Speed, Unravel, Mirror's Edge Catalyst serilerinin yanı sıra A Way Out, Burnout Paradise Remastered ve Jade Empire Special Edition oyunları da dikkat çekiyor.

EA Access servisinin Steam mağazası işleyişi, PlayStation 4 ve Xbox One konsollarındakinden farklı olmayacak. Her zaman olduğu gibi seçili oyunları çıkışlarından önce on saat kadar oynamak, satın alımlarınızda % 10 oranında indirim, aboneliğiniz devam ettiği sürece EA Access Vault için eklenen Electronic Arts oyunlarını ek bir ücret ödemeden oynayabilmek gibi avantajlar sunuluyor. Bunların yanı sıra özel görevlere ve ödüllere, üyelere özel içeriklere, yeni oyunların erken erişimlerine ve en iyi oyunlardan oluşan bir kütüphaneye erişim sağlayabileceksiniz. Yeni bir oyunun erken erişim denemesini tamamladıktan sonra satın almanız durumunda, kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz.

Ücretlendirme ise Xbox One platformundaki ile aynı olacak. Eğer aylık almak istiyorsanız 12 TL, yıllık almak istiyorsanız da 65 TL ödemeniz gerekecek.