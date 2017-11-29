EA, Battlefront 2 Açgözlülüğünün Cezasını Borsada Çekiyor

EA, geçtiğimiz haftalarda Star Wars: Battlefront 2'yi oyuncuların beğenisine sunmuştu. Fakat bu oyun çıkmadan önce oyun tarihinin en büyük skandallarından birine de imza atmıştı.

Electronic Arts'ın yüzlerce liralık bir oyun olan Star Wars: Battlefront 2'yi pay to win sistemi kullanan ucuz bir oyuna dönüştürmeye yeltenmesinin ardından oyuncular seslerini yükseltmiş, firmayı reddit üzerinde yerin dibine sokarak en çok dislike alan reddit gönderisi rekorunun kırılmasını sağlamışlardı. Üstelik bu tepki sadece oyuncularla da kalmamıştı, CD Projekt, Blizzard gibi önemli ve büyük oyun geliştiricileri de Electronic Arts'a giydirmeyi ihlal etmemişlerdi.

EA, tepkiler üzerinde apar topar Star Wars: Battlefront 2 içindeki mikro ödemeleri kaldırmıştı; fakat bu işi yaparken bile oyunculara tam güvence vermemiş, bu ödemelerin belirtilmeyen bir tarihte geri dönebileceği bilgisini vermişti. Tabi bu karar Star Wars eserlerinin isim haklarını elinde bulunduran Disney'in konu hakkındaki rahatsızlığını EA'e iletmesinden sonra alınmıştı. Geçmişte, açgözlülük konusunda sicili bir hayli kötü olan EA, akıllanmayacağının sinyallerini veriyordu.

EA'in bu paragöz tavrı oyun satışlarının yanısıra borsa üzerinde de etkisini göstermeye başladı. CNBC tarafından paylaşılan verilere göre, EA, Star Wars: Battlefront 2'nin çıkışından itibaren 3 milyar dolarlık borsa değeri kaybı yaşadı. Buna karşılık Take Two ve hatta Activision gibi rakipleri aynı dönemde borsa değerlerini artırmayı başarmışlar.

Hatırlanacağı üzere EA, 2012 tılında yapılan bir oylamada Amerika'nın en kötü firması seçilmiş ve altın dışkı ödülünü kazanmıştı. Anlaşılan o ki firma bu ünvanını koruyabilmek için canla başla mücadele ediyor.