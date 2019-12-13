eBay'dan Lazer Alan YouTuber Tehlikeyi Gözler Önüne Serdi

eBay'dan satın almak istemeyeceğiniz şeyler listesine '30 milyon watt dövme çıkarma lazeri' eklemeyi düşünebilirsiniz. YouTuber Drake Anthony satın aldığı lazerle yaptığı denemeler sırasında potansiyel tehlikeyi ortaya koydu. Yaşadığı deneyimleri kameraya alan YouTuber görüntüleri kanalında paylaştı.

Kameraya Zarar Verdi

Temel olarak dövme çıkarma amacıyla kullanılan bu lazer eBay üzerinden herhangi bir sorgulamaya tabi tutulmadan satın alınabiliyor. Bu ürünü alıp deneyimlemek isteyen Anthony lazerin neler yapabileceğini kameraya aldı. Dövme kaldırma sırasında birini kesmemeniz için belirli ayarlamalarla gelen lazerin tepe gücü 30 milyon watt dolaylarında bulunuyor.

Lazerle yapılan denemelerde oldukça güçlü sonuçlar verebildiği ortaya çıktı. Öyle ki volfram olarak da bilinen ve 3,482 derece koşullarında eriyebilen Tugnsten de dahil olmak üzere belirli metal türlerinde bazı izler bırakmayı başardı. Benzer şekilde bir dijital kamera sensörünü doğrudan bir lazer ile kızartmak kolay bir durum değil. Ancak dövme sökücüsü Anthony'nin kamerasına önemli zararlar verdi. Bu zararları videodaki yeşil görüntülerde fark etmeniz mümkün.

Lazerin gücünden daha korkutucu detay ise kutu içeriği. Kutu içeriğinde gelen koruyucu gözlük, lazerin verebileceği zararlara karşın koruyucu bir yapıya sahip değil. Eğer videoya göz atmak isterseniz hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Son olarak bu ürünü almanızı tavsiye etmiyoruz.