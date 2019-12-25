Ebeveynler Çocuklarının İnternette Ne Kadar Zaman Geçirdiklerini Umursamıyor

Rusya merkezli siber güvenlik şirketi olan Kaspersky tarafından gerçekleştirilen global bir araştırma, ebeveynlerin çocuklarının internette geçirdikleri zamana karışmadıklarını gösterdi. Araştırmaya göre ebeveynlerin yüzde 66’sı, çocuklarının internette geçirdikleri zamana kendilerinin karar vermesine izin veriyor.

Çocukların internette geçirdiği zamana karışmayan ebeveynler, bunu çocukların kendi internet faaliyetlerini denetlemelerini sağlamak için yaptıklarını söylese de bu durum çocukların kendilerini sanal dünyaya fazla kaptırmalarına neden olabilir. Ebeveynlere bakıldığında Türkiye’de annelerin yüzde 69.9’unun babaların ise yüzde 59.4’ünün çocuklarının internet kullanımına karışmadıkları görülüyor.

Türkiye’de ebeveynler her ne kadar çocuklarının internette geçirdikleri zamana karışmasa da bu ebeveynlerin yüzde 52.3’ü çocuklarının internette ne yaptığını da kontrol etmiyor. Bu durum da çocukların internet ortamında riskli durumlarla karşılaşmalarına yol açabilir.

Ebeveynlerin çocuklarını kontrol etmemesi aslında kendilerinin interneti kısıtlama olmaksızın kullanmaları ile bağlantılı olabilir. Türkiye’deki ebeveynlerin yüzde 73.1’i internete bağımlı olduklarını söylerken yüzde 82’lik kısım internete bağlı mobil cihazları çocuklarının yanında kullandıklarını ve yüzde 57 kadarı ise internet kullanımlarının çocukları ile olan iletişimde aralarına girdiğini söylüyor.

Kaspersky Tüketici Ürünleri Pazarlama Müdürü Marina Titova, ebeveynlerin çocuklarının gerçek hayatın daha cazip olduğunu görmeleri için çocukları ile ortak faaliyetler yapmalarını öneriyor. Titova aynı zamanda internette çok fazla vakit geçiren çocukların başka aktivitelere yönlendirilmesi ve ebeveynlerin onlara örnek olmak için yemek masasında olunan zamanlar gibi belli zamanlarda telefon kullanımının bırakılmasını tavsiye ediyor.