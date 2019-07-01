eFootball PES 2020 Demosu Bu Ayın Sonunda Geliyor

Konami yeni Pro Evolution Soccer oyununu eFootball PES 2020 adıyla E3 2019 fuarında duyurmuştu. En gerçekçi futbol oyunu deneyiminin yaşatılabilmesi için Andres Iniesta ile çalıştıklarını söyleyen Japon yayıncı, Ana Lig modunun da yenileneceğinin müjdesini vermişti. Adına bağlı olarak eSports desteğinin bulunacağı eFootball PES 2020, 10 Eylül 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında satışa sunulacak.

Eğer oyunu çıkışından önce denemeyi isterseniz, her sene olduğu gibi bu sene de böyle bir şansınızın olacağını söyleyelim.

Geride bıraktığımız hafta sonunda Arsenal FC takımının sahası olan Emirates Stadium'da PES Ligi Dünya Finalleri gerçekleştirilmişti. Bu turnuva sırasında Gamereactor Konami firmasından Lennart Bobzien ile röportaj yapma fırsatı bulmuş. Bu röportajda verilen bilgilere bakılırsa, hem çevrimiçi hem de çevrimdışı oynayabileceğiniz eFootball PES 2020 demosu 30 Temmuz 2019 tarihinde PC (Steam), PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak. Çevrimiçi oynamak istediğiniz takdirde sadece Hızlı Maç modu seçilebilir olacak. Bununla birlikte kooperatif desteğinin de olacağı söyleniyor. Kendi kitlerinizi oluşturabileceğiniz ve takımları düzenleyebileceğiniz popüler mod bu defa demoda yer alacakmış. Yapacağınız düzenlemeleri ise tam sürüme aktarabilmeniz mümkün olacakmış.

Hazır konu düzenleme modundan açılmışken, Bobzien bu mod ile bağlantılı olacak Project Eleven isimli yeni bir sistem üzerinde çalışıyor olduklarını da söyledi. Profesyonel artistler ile çalışıldığı söylenen bu sistem ile eşsiz ve özel dikim kitler oluşturacak veya tedarik edilecekmiş. Şimdilik ek bir şey söylenmiyor ama ilerleyen zamanlarda merak edilen detaylar paylaşılacakmış.

Son olarak demoda üç stadyumun, altı ligin ve lisanslı on dört kadar takım seçilebilir olacakmış. Bu takımlardan on bir tanesi şimdiden açıklandı: FC Barcelona, Arsenal FC, SE Palmeiras, CR Flamengo, Sao Paulo FC, Sport Club Corinthians Paulista, Vasco da Gama, CA Boca Juniors, CA River Plate, Universidad de Chile ve CSD Colo-Colo. Geriye kalan üç takım ise yakında yapılacak olan partner kulüp duyuruları kapsamında olduğu için gizli tutuluyor ama öğrenmek için fazla beklememiz gerekmeyebilir. Gelişmeler için takipte olacağız.