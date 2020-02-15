Konami, ünlü futbol serisinin yeni üyesi için içerik desteği sunmaya devam ediyor. eFootball PES 2020 için Veri Paketi 4.0 yayınlandı.

PC, PlayStation 4, Xbox One ve Android ve iOS tabanlı cihazlar için eş zamanlı olarak yayınlanan paket, Brezilya birinci ve ikinci ligleri Campeonato Brasileiro Serie A, Campeonato Brasileiro Serie B ve Tayland birinci ligi Toyota Thai League için güncellemeler getiriyor. Bunun sonucunda, bu ülkelerdeki liglerin başlaması öncesinde yükselen ve düşen takımlar açısından güncellemeye gidilmiş oluyor.

Bunların dışında Andrea Pirlo, Ivan Cordoba, Gareth Barry, Shay Given, Giuseppe Bergomi, Jan Koller, Rafael Van Der Vaart ve Robbie Keane, Efsaneler (Legends) kısmına eklenen yeni oyuncular oldular.

Veri Paketi 4.0 ile ayrıca Avrupa kulüpleri ve Efsaneler için elliden fazla yüz verisi ekleniyor, İtalya, İspanya, Arjantin, Universidad de Chile ve CR Flamengo dahil toplamda yüz yirmi ulusal ve kulüp formalarında güncellemelere gidiliyor ve New Balance, Nike, Puma ve Umbro dahil on beş çift yeni krampon ve resmi Ligue 1 Conforama (Fransa) ve 3F Superliga (Danimarka) toplar ekleniyor.

Veri Paketi 4.0 için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.