Efsane Cuma İndirimlerinde Dünya Rekoru Türkiye'de Kırıldı

Yenilikçi ödeme ve güvenli alışveriş çözümleriyle online alışverişi hem alıcılar hem satıcılar için kolaylaştıran iyzico’nun Efsane Cuma dönemine ait online alışveriş istatistikleri açıklandı.

On binlerce e-ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico’nun analizlerine göre, Türkiye, Efsane Cuma kampanyalarında yapılan alışverişlerle global ödeme devi PayU’nun hizmet sunduğu onlarca ülke arasında birinci oldu.

Dünya Rekoru Türkiye'de Kırıldı

iyzico’nun verilerine göre online alışverişte önceki yıla göre önemli artışlar oldu. İşlem hacmi %103 artarken ortalama sepet tutarı 211 TL’den 273 TL ‘ye yükseldi. Global ödeme sağlayıcısı PayU verilerine göre, Türkiye bu rakamlarla aynı zamanda PayU’nun hizmet sunduğu tüm ülkeler arasında dakika başına yapılan işlem sayısı ile 1. sırayı aldı. PayU verilerine göre 2. sırayı Romanya alırken, Polonya 3. oldu.

2020 Efsane Cuma döneminde bir önceki yıla göre işlem hacminde %103, işlem adedinde %57, ortalama sepet tutarında ise %29 artış gözlendi. 211 TL olan ortalama sepet tutarı, 273 TL ‘ye yükseldi.

2019 döneminde kredi kartıyla yapılan işlemlerde tek çekimde %50, üç taksitte %41, 6 taksitte %5 olan işlem hacmi dağılımı, 2020 Efsane Cuma döneminde tek çekimde %53, üç taksitte %30, 6 taksitte %9 oldu. Önceki yıl %28 olan banka kartı kullanım oranı bu yıl %33’e yükseldi. Kredi kartı ile yapılan işlemler %46 artış gösterirken, banka kartlı işlem adedi %87 oranında arttı.

Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör eğitim sektörü oldu. Eğitim sektöründe işlem sayısı %62 artarken, hacim %148 arttı.

En Çok Sepet İç Anadolu'da Doldu

Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge İç Anadolu oldu. Erkekler Türkiye’nin her bölgesinde online alışveriş yapma oranını %5 oranında artırdı. Hem kadınlarda hem erkeklerde en çok alışveriş yapılan ilk 3 bölge Marmara, İç Anadolu Bölgesi ve Ege oldu. Beş büyük şehirde işlem sayısı ortalama %36 artarken ortalama sepet tutarı %30 arttı.

2019 Efsane Cuma döneminde kadınlar erkeklere göre daha çok harcama yapmıştı. Bu yıl da bu durum değişmedi ancak oranlar bazı değişiklikler yaşandı ve erkekler alışverişlerini artırdı. 2019 döneminde kadınlar erkeklerin 1,3 katı harcama yaparken bu oran bu yıl 0,85’te kaldı. Erkeklerin harcama tutarı %115 artarken, kadınların harcamalarında %68’lik artış oldu.

Kadınların ortalama sepet tutarı %35 artarak 285 TL olurken, erkeklerin sepet tutarı %33 artarak 376 TL oldu. 2019 döneminde erkeklerin %54, kadınların %45 oranındaki tek çekim kredi kartı alışverişi bu yıl %53 oldu.

2019’da alışverişlerinin % 89’unu webden yapan erkekler bu yıl Efsane Cuma döneminde alışverişlerinin %91’ini web üzerinden yaptı. Kadınlar ise geçen sene olduğu gibi mobile yönelerek web harcama tutarını %2 azalttı.

Sizler veriler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

iyzico CMO’su (Chief Marketing Officer/Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı) Murat Büyükkucak bu yılki Efsane Cuma verilerinin e-ticaret dünyası için umut verici olduğunu belirtti ve iyzico olarak tüketicinin güvenlik konusundaki kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler sunduklarına dikkat çekti. Büyükkucak sözlerine şöyle devam etti: “iyzico olarak, satıcıların olduğu kadar tüketicinin de yanındayız. Online alışverişte hiçbir güvenlik ve teslimat endişesinin yaşanmaması için çözümlerimiz bulunuyor. Örneğin Korumalı Alışveriş ürünümüz hem satıcıyı, hem de müşterisini koruyor. Efsane Cuma kampanyalarıyla online alışverişte kırılan bu rekor, tüketicinin online alışverişi adım adım daha fazla benimsediğini de kanıtlıyor. iyzico olarak, herkesin ‘online alışveriş şimdi kolay’ diyebilmesini sağlamak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”