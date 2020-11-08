Ticaret Bakanlığından Efsane Cuma İndirimleri Uyarısı!

Efsane Cuma İndirimlerine sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı, tüketicilere mağdur olmamaları için birtakım uyarılarda bulundu. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

Efsane Cuma İndirimleri Ne Zaman Başlayacak?

Efsane Cuma İndirimleri olarak da bilinen Black Friday, bu yıl 27 Kasım 2020 tarihinde başlayacak. Black Friday indirim günlerinin başlamasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığından oldukça önemli bir uyarı geldi. Bakanlık, vatandaşların söz konusu kampanya sürecinde mağdur olmaması için önemli açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere yılın belirli dönemlerinde özellikle de Kasım ayında “Efsane Cuma İndirimleri”, “Şahane Cuma İndirimleri”, “Süper Cuma İndirimleri” vb. isimlerle birçok ürün yelpazesinde çeşitli oranlarda indirimler yapılmaktadır. İçinde bulunulan COVİD-19 salgınının da etkisiyle tüketicilerin kolay olması, zaman ve mekan sınırlaması bulunmaksızın çok çeşitli sayı ile türde ve daha düşük fiyattan ürüne ulaşabilme imkanı sunması nedeniyle “online mesafeli alışverişleri” tercih ettiği gözlemlenmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedelin tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama vb. birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir. Bu kapsamda tüketicilerimizin mağdur olmamak, satıcı veya sağlayıcıların da idari müeyyide ile karşılaşmamaları için taraf olacakları mesafeli sözleşmelere ilişkin şu hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.