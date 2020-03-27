Ege Üniversitesi, Koronavirüs Aşısı İçin Çalışmalara Başladı

Ege Üniversitesi, bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturduğu Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu öncülüğünde birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımıyla Kovid-19’a karşı milli DNA aşı geliştirme projesini başlattı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, açıklamasında yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını için lisanslı bir aşının henüz piyasada bulunmadığını, pek çok ülkenin Kovid-19 aşısı bulmak için çalışma yürüttüğünü hatırlattı. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın çağrı yaptığını belirten Necdet Budak, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ne yazık ki şu anda COVID-19 için lisanslı bir aşı piyasada bulunmuyor. Pek çok ülke aşı çalışmaları başlattı. Biz de Ege Üniversitesi olarak Bakanlığımızın çağrısı ile yerli DNA aşısı için çalışmalara başladık. Rektörlüğümüz bünyesinde ARGEFAR merkezli oluşturulan Aşı Araştırma ve Geliştirme Grubu; birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımı ile yıllardır çeşitli patojenlere karşı aşı araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürüyor. Çalışma grubumuz, COVID-19 pandemisi başladığı günden beri tüm konsantrasyonu ve bilgi birikimi ile bu hastalığa karşı neler yapabileceğini tartışmış ve aşı projesini oluşturmuştur."

Prof. Dr. Budak, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK-MAM desteği ile Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezi (ARGEFAR), Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ve Fen Fakültesi araştırmacıları yanında Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Merkez Laboratuvarı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde çalışan araştırmacılar ve özel sektörden (Nobel İlaç San. Tic. A.Ş. ve Florabio Teknoloji Sanayi Tic. A.Ş) araştırmacıların katılımı ile COVID-19’a karşı milli DNA aşı geliştirme projesi başlamıştır. Çalışma grubumuzun başarılı olacağına inancım tamdır. Hep birlikte çalışarak bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun." dedi.