El Salvador'da 1,1 Milyon Kişi Bitcoin Kullanmaya Başladı

El Salvador'un Bitcoin kullanıcı sayısı 1,1 milyonu geçmiş durumda. El Salvador nüfusunun yüzde 17'si sadece on gün içinde yerel Bitcoin cüzdanını indirdi.

El Salvador Başkanı Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, ülkesinde Bitcoin'in benimsenmesinin arttığına dair bazı olumlu haberleri paylaştı.

Başkan Nayib Bukele'nin tweetine göre, sadece on gün içinde yaklaşık 1,1 milyon El Salvadorlu ülkede yasal ödeme aracı olarak Bitcoin'i kullanmaya başladı ve yerel yazılımcılar tarafından oluşturulan Chivo Bitcoin cüzdanını indirdi.

Bu, ülke nüfusunun yüzde 17'sinin Bitcoin'e geçiş yaptığı anlamına geliyor. Yerel cüzdan indirmelerinin yüksek oranı, ülkedeki akıllı telefon modellerinin yüzde 65'inin henüz Chivo'nun çalışmasına olanak sağlanmamasına rağmen dikkat çekiyor. Ancak her vatandaşın cüzdanı indirdikten sonra 30 dolar değerinde Bitcoin hediyesi aldığını da unutmamak lazım.

1.1 millones de salvadoreños ya utilizan @chivowallet (y aún no hemos habilitado el 65% de los modelos de teléfono).



Parece que lograremos bancarizar más personas en 1 mes, de lo que hicieron con nacionalizaciones y privatizaciones de la banca tradicional en 40 años.#Bitcoin🇸🇻 — Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) September 18, 2021

El Salvador'un Bitcoin kullanıcıları günden güne artıyor

El Salvador halkının yüzde 70'inin banka hesabı ya da kredi kartı bulunmuyor. Ülkenin büyük bir kısmı alışverişlerde nakit para kullanıyor. Havaleler ve göçmenler tarafından gönderilen para, El Salvador'un gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 20'sinden fazlasını oluşturuyor. Bazen ulaşması günler sürebilen ve bazen fiziksel bir karşılama gerektiren uluslararası transferler için %10 veya daha fazla ücret alınabiliyor.

Başkanın tweetine göre Bitcoin, El Salvador'da kırk yıl süren geleneksel bankaların kamulaştırmaları ve özelleştirmeleriyle mümkün olandan daha fazla insanın finansal katılıma dahil olmasına yardımcı olacak.

MoneyGram, Western Union ve bunlara benzer ödeme sağlayıcıları, El Salvador'da havale ücretlerinden yılda yaklaşık 400 milyon dolar -ülkenin GSYİH'sının yüzde 1,5'i- kadar kazanıyor. El Salvador'daki havaleler nüfusun yüzde 70'inden fazlası tarafından alınmakta. Sadece 2020'de yerel halk yurt dışından toplam 6 milyar dolarlık transfer yaptı.

Ancak Başkan Nayib Bukele, Bitcoin'in Salvadorluların bu devasa havale ücretlerinden kaçınmasına yardımcı olacağını söylüyor.

Bilgisayar uzmanlarından biri olan Edward Snowden ise kısa süre önce, sadece rezerv varlık olarak satın alsalar bile rakip ulusların Bitcoin almaya başlayacağını tweetledi. Snowden açıklamasında, "Bunu çok geç anlayacak hükümetler tereddüt ettikleri için pişman olabilirler" ifadelerini kullandı.

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