Electronic Arts, Frostbite Motorunu Yeni Nesilde de Kullanacak

Zaman geçtikçe yeni nesil konsollar bizlere daha da bir yaklaşıyorlar. Her ne kadar şu an için yeni nesilin ne zaman başlayacağını bilmiyor olsak da çalışmalar son hızla devam ediyor. Ancak bu çalışmalar sadece Sony ve Microsoft cephesinde değil, yeni PlayStation ve yeni Xbox konsollarına oyun geliştirecek olan yayıncılar tarafında da devam ediyor. Amerikan menşeli yayıncı Electronic Arts, Frostbite motorunun yeni nesil saç fizik etkileriyle ilgili klipler yayınladı.

Frostbite, EA Digital Illusions Creative Entertainment (kısaca EA DICE) tarafından geliştirilmiş olan oyun motorudur ve ilk olarak Battlefield oyunlarında kullanılmıştı. Ancak sonradan geçtiğimiz nesilde çıkan Need for Speed: The Run ve bu nesilde satışa sunulan Star Wars: Battlefront, Anthem, Mass Effect: Andromeda, FIFA ve Need For Speed oyunları ile daha başka oyunlarda da karşımıza çıkmaya başlanmıştı. Ve görünen o ki yeni nesilde de Frostbite ile geliştirilen oyunlar göreceğiz.

Electronic Arts şirketi, EA DICE ve Criterion Games stüdyolarında çalışanlarının yer aldığı küçük bir ekip oluşturdu. Bu ekibe de saç köklerinin görünümünü iyileştirmeleri görevini verdi. Ortaya çıkan sonuç ise muazzam diyebiliriz. Haberimizin sonundaki videolarda ise bunun örneklerini görebiliyoruz. Videolar epey kısa aslında ama bizlere her bir saçın mevcut hareket ile gerçekçi etkileşimini göstermekle kalmıyor, aynı zamanda da farklı renge sahip saçlarda da ışık yansımasının son derece gerçekçi olduğunu görebiliyoruz.

Açıkçası yeni nesil konsollarda aşağıdaki videolarda gördüğümüz kaliteyi aynen görüp görmeyeceğimiz kesin değil ama bu klipler sayesinde hem Frostbite motorunun neler yapabileceğini hem de ekip tarafından hedeflenen gerçekçiliği görebilmiş olduk.