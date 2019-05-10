Electronic Arts, Star Wars Jedi: Fallen Order'dan Umutlu

Uzun zamandır gizemini koruyan Star Wars Jedi: Fallen Order ile ilgili merak edilen detayları geçtiğimiz ay düzenlenen Star Wars Celebration etkinliğinde öğrenmiştik. Respawn Entertainment tarafından geliştirilen oyun, bu yılın kasım ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak.

Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith filmindeki olayların kısa bir süre sonrası konu alınacak olan Star Wars Jedi: Fallen Order oyununda, İmparator Palpatine tarafından Order 66 adı altında başlatılan Jedi avında hayatta kalmayı başaran acemi bir Jedi olan Cal Kestis karakterini yöneteceğiz. Tamamıyla senaryo odaklı olacak yeni Star Wars oyunu için Electronic Arts ile oldukça umutlu görünüyor.

Kısa bir süre önce Electronic Arts tarafından yapılan mali yıla ilişkin değerlendirme konuşmasında söz alan Üst Yönetici Andrew Wilson ve Finans Direktörü Blake Jorgensen, Respawn Entertainment tarafından geliştirilmekte olan oyunun yıl sonuna kadar 6 - 8 milyon arasında bir satış rakamına ulaşmasını beklediklerini dile getirdiler.

Açıkçası bunun ne derece gerçekçi bir beklenti olduğu tartışmaya açık; çünkü, bildiğiniz gibi Star Wars: Battlefront haricinde Amerika menşeli yayıncının satış tahmini konusundaki isabet oranı hiç de iyi değil. Ama bakarsınız bu defa bir farklılık yaşanabilir. Malum Star Wars Jedi: Fallen Order yukarıda da bahsettiğimiz gibi senaryo odaklı bir oyun olacağı ve projede de Chris Avellone gibi oldukça etkili bir ismin de yer almasından dolayı bilhassa Star Wars hayranları çok daha fazla ilgi gösterecektir diye düşünüyoruz. Bekleyelim ve görelim.