Elektrikli Araçlar 2022'de Çok Daha Ucuz Olacak

Bloomberg’in yeni enerji ve finans araştırmaları birimi BNEF tarafından yapılan açıklama, herkes için büyük bir heyecan yarattı. Benzinli araçların Dünyanın kirlilik oranına %26 gibi yüksek bir etkide bulunması, elektrikli araçların daha ucuza ve çevre bilinci olan birçok kişiye satılmasını sağladı. Çevre bilinci oluşan insanlar, elektrikli araçlara daha çok yöneldi ve bu araçlar giderek ucuzladı.

Bu konuda Tesla şirketinin hakkını yememek gerekiyor. BMW ve Audi gibi Dünya devi otomotiv markalarının bile dizelden vazgeçmediği günümüz dünyasında, Tesla büyük bir risk alarak elektrikli araç üretimine başladı. Model Y ve model S gibi Tesla araçları, şu an için satılan en uygun fiyatlı elektrikli araçlar olarak görülüyor.

Elektrikli araçların fiyatını piller artırıyor

Her ne kadar Bloomberg’in yeni enerji ve finans araştırmaları birimi ucuz elektrikli araçlar için 2022 yılını gösterse bile, esas olarak bu hedef daha önce de gerçekleştirilebilecekti. Ancak araçlarda kullanılan pillerin maliyetli olması nedeniyle, henüz uygun fiyatlı elektrikli araç üretimi söz konusu değil.

Pillerin dışında elektrikli güç aktarma organlarında da seri üretimin gelmesi ile bu araç fiyatlarında muhtemelen düşüş gerçekleşecektir. Bloomberg'in bu yeni birimi, elektrikli araçların benzinli araçlardan 2022 yılında daha ucuz hale geleceğini söyledi. Ancak onun öncesinde ise 2019 yılında bunun gerçekleşeceğini ifade etmesine rağmen, hedefini 3 yıl sonra yani 2022 yılına taşımak zorunda kaldı.

Hava kirliliğinin önlenebilmesi için elektrikli araç kullanımının şart olduğunu söyleyebiliriz. Sizce de 2022 yılında elektrikli araçlar, benzinli araçlardan daha ucuz olacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.