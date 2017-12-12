Elektrikli Otomobil Bir Milyon Kişiye İş İmkanı Verecek

İlk olarak 7 sene önce gündeme gelen, ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmayan yerli otomobil projesinin geçtiğimiz aylarda resmen startı verildi. Prototiplerinin 2019 yılında yapılması planlanan otomobilin, 2021 yılında yollarda olması beklenirken, elektrikli araç ve bağlı teknolojilerin bir milyon kişiye istihdam sağlaması hedefleniyor.

Üretilecek yerli otomobilin yüzde yüz elektrikli olacak olması, elektrikli araç ve bağlı teknolojilerinin istihdamında çok önemli bir kapı açacak. Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) Kurucusu Berkan Bayram, "Bugün itibarıyla Türkiye'de bu yeni istihdam alanlarının gelişmesi, bu iş kollarının işletilmesi, pazarlanması, servis hizmeti sunulması ve üretimi gibi modeller, otomotiv sektöründe bir milyon kişiye ulaşabilecek yeni iş gücü alanının açılmasına ön ayak olacak" ifadelerini kullandı.

İstihdam Sorunu Çözülecek

Türkiye'nin her türlü teknolojiye sahip aracı rahatlıkla üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Bayram, bu başarının otomotiv sektöründe de yakalanabileceğini söyledi. "Türkiye'de elektrikli otomobilin üretilmeye başlanmasıyla istihdam sorununun da azalacağını düşünüyorum" diyen Bayram, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Elektrikli araç paylaşım sistemleri, elektrikli araç dönüşüm istasyonları, şarj istasyonları, yazılım teknolojisi, pil/batarya teknolojisi, seyyar ve kablosuz şarj istasyonları, güneş panelli şarj istasyonları, araç tavanı güneş paneli uygulamaları, cep telefonu uygulamaları ve enerji depolama sistemleri gibi birçok yeni teknoloji alanını ortaya çıkaracak. Elektrikli araç ve bağlı teknolojiler yeni istihdam olanakları sağlayacak"

Türkiye'de bu yeni istihdam alanlarının gelişmesinin bir milyon kişiye iş imkanı sağlayacağını ifade eden Bayram, otomotiv sektörünün yeni iş alanlarının açılması noktasında diğer sektörlere de önayak olacağını söyledi.

Elektrikli Araçlar Daha Verimli

Elektrikli araçlar ile yakıt maliyetinin 10 kat azaldığına dikkati çeken Bayram, elektrikli otomobilin muadil bir konvansiyonel araca göre yüzde 90-95 daha verimli olduğunu dile getirdi. Yakıt maliyetinin aynı mesafede benzine göre oldukça azaldığını ifade eden Bayram, hem çevre açısından hem de güvenlik açısından elektrikli otomobillerin doğru bir tercih olacağını söyledi.

Benzinli araçların trafikten çekilmesinin, elektrikli araçların hareket alanlarını genişlemesine yarayacağını belirten Bayram, "Türkiye'deki pazar payına baktığımızda 1600 cc ve aşağısı güçteki motorların, toplam piyasanın yüzde 95'ini oluşturduğunu görüyoruz. Bu da Türk tüketicisinin aslında daha güçlü motor model arayışında olmadığını gösteriyor. Bunda vergi oranlarının da büyük etkisi var. Demek ki Türk tüketicisi elektrikli otomobile aslında çok daha yatkın" değerlendirmesini yaptı.