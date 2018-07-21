Elektrikli Otomobillere Karşı İlgi Azaldı

İngiltere merkezli bir araştırma şirketi olan Ernst & Young'ın 2018'e dair sunduğu bir rapora göre, Avrupa'nın en büyük beş pazarında elektrikli otomobil satışlarında düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz yıla oranla elektrikli araçlar yüzde 21 oranında daha az ilgi görüyor.

Avrupa Birliği'ne bağlı olan ve aynı zamanda Avrupa kıtasının en geniş pazar hacmine sahip beş pazarını inceleyen araştırma şirketi, ortaya çarpıcı bir rapor koydu. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve İngiltere'de yaşayan vatandaşların geçtiğimiz yıla göre elektrikli araç merakının azaldığı ifade edildi.

Ernst & Young'un belirttiği rakamlarda geçtiğimiz yılın ilk altı ayında hibrid ve elektrikli otomobillere olan ilgi yüzde 54 civarındayken, bu yılın ilk ayında ise yüzde 33'e kadar gerilediği ifade edildi. Özellikle yeterli alt yapının olmaması kullanıcıları tedirgin ediyorken aynı zamanda araçların düzensiz performansı da kullanıcıların ilgisinin azalmasına neden oluyor.

Avrupa genelinde ilgi azalmış olmasına rağmen Almanya gibi bir pazarda elektrikli araçlar için işlerin iyi gittiğini söyleyebiliriz. Zaten dizele karşı olumlu yaklaşmayan Almanya'nın son zamanlarda benzinli ve elektrikli araçlara yöneldiği belirtildi. Ancak aynı durum İngiltere pazarında olmadığı için elektrikli otomobillerin durumu pek de iç açıcı olmadı.