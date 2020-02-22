Elektronik Sigara Yeni Kanser Türleri Doğuruyor

Birçok kişi tarafından kullanılan elektronik sigaralar, insan hayatını büyük ölçüde mahvedebiliyor. Bu tarz ürünlerin akciğer rahatsızlıklarına yakalanma riskini arttırdığı daha önceden defalarca açıklanmıştı. Ancak yapılan bir yeni açıklama bunun boyutunu gözler önüne serdi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Celal Karlıkaya, elektronik sigaralara bağı olarak yeni bir akciğer kanseri türünün keşfedildiğini söyledi. Zararları uzmanlar tarafından erken görülen ve satışları uzun bir süre önce yasaklanan elektronik sigaralar, hastalıklara davetiye çıkarıyor. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Karlıkaya, basın toplantısı ile her şeyi anlattı.

Elektronik sigara kullanımı büyük risk taşıyor

Bu yeni hastalık türü ile ilgili yapılan açıklamada, “Tütün endüstrisi, halk sağlığı bilinci arttıkça ve tütün kullanımına yönelik tepkiler yükseldikçe, insanları tütüne bağımlı kılmak için farklı teknikler geliştiriyor. İlk zamanlarında filtre takıldı, sonra light sigaralar çıkarıldı. Elektronik sigara da bu tekniklerden biri” ifadelerine yer verildi.

Bundan kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda ise, sigara endüstrisinin etik ve insani boyutları düşünmeden hareket ettiğini söylemişti. Çocuklardan itibaren her yaşta insana sigara satmayı hedefleyen ve isteyen bu endüstri yüzünden, her yıl dünya çapında 8 milyon insanın öldüğü biliniyor.

Sadece Türkiye değil, aynı zamanda ABD gibi ülkelerde de bu ürünün satışı ile ilgili önemli engellemeler bulunuyor. Sizce elektronik sigaralar gerçekten de zehir saçıyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.