Elektronik Ürünlere Yüzde 40 Zam Geliyor!

Döviz kurlarındaki anormal hareketlilik sonrası elektronik ürünlere en az yüzde 40 zam gelmesi bekleniyor.

ABD ile yaşanan krizin de etkisiyle 7 TL sınırına dayanan dolar, ithalat ağırlıklı çalışan sektörleri endişelendiriyor. Kurdaki yükselişten ilk etkilenen alanlardan birisi de elektronik ürün sektörü olacak.

Dolar ve euro'nun TL karşısında art arda rekorlar kırması, vatandaşın cebine zam olarak yansıyacak. Elektronikte özellikle akıllı telefon, bilgisayar, akıllı saat ve televizyon zamlardan nasibini alacak. Bu ürünlerde kaçınılmaz olarak kurdaki artışa paralel fiyat artışları olacak.

Vatan Bilgisayar Kurucusu ve Genel Müdürü Hasan Vatan, dövizle satılan bilişim, bilgisayar ürünlerinin satışlarında ciddi düşüş olduğunu belirtti. Vatan, kur artışının devam etmesi halinde yüzde 40'ı aşan zamların gündemde olduğunu söyledi.

Tabii doların yükselmesi yalnızca elektronik değil, ithalata bağlı tüm sektörlerde endişeye sebep oldu. Dövizdeki artış geçici yoksa kalıcı mı henüz belli değil, ancak gerçek şu ki ithal ürünlerin neredeyse tamamında yeni zamlar kapıda.

Hatırlarsanız Apple Türkiye, Temmuz ayında bütün ürünlerine döviz kuru farklarını yansıtmıştı. Tüketicileri isyan ettiren zamlar sonrasında, daha önce 6.099 TL olan iPhone X’in fiyatı 7.499 TL’ye çıkmıştı. Benzer şekilde Apple’ın diğer ürünleri de fiyat artışlarından nasibini almıştı.