Uzmanlar Açıkladı: Ellerimizi Kaç Kez Yıkamalıyız?

Covid-19 ile mücadele sırasında sosyal mesafe ve sosyal uzaklaşma gibi bazı önlemleri almanız gerekirken, kişisel hijyen kurallarına da azami seviyede dikkat etmelisiniz. Bu noktada elleri su ve sabun ile yıkamak atabileceğiniz en iyi adımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Peki gün içerisinde ellerimizi kaç kez yıkamalıyız? Uzmanlar merak edilen bu soruya açıklık getirdi.

Ellerimizi Kaç Kez Yıkamalıyız ve Elleri Yıkamak Ne İşe Yarar?

Koronavirüs ailesi genellikle soğuk algınlığı gibi hafif hastalıklara yol açan bir virüs ailesidir ve SARS-CoV-2 de (şu sıralar gündemimizde olan virüs) dahil olmak üzere hepsi su ve sabun ile öldürülebilir. İngiliz araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, el yıkama alışkanlığı ve virüsten korunma düzeyi hakkında bazı ilginç istatistikleri ortaya koydu.

Bu araştırmaya göre gün içerisinde ellerinizi altı ila on kez arasında yıkamak virüslerle enfekte olma riskinizi kayda değer bir şekilde azaltıyor. Altı kezin altında yıkamalarda risk oranı artarken, on defanın üstünde yıkamalarda enfeksiyon riskinde belirgin bir azalma gözlemlenmiyor.

Uzmanlar, semptom gösterip göstermediğinize bakılmaksızın her durumda el hijyeninize dikkat etmenizi ve ellerinizi su ve sabun ile en az yirmi saniye boyunca yıkamanızı öneriyor. Peki siz yapılan bu açıklamalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.