Elon Musk’a Kızan Balıkesir, Rotayı TEMSA’ya Çevirdi

Elon Musk’ın canlı yayında esrar içmesinin ardından Tesla'dan elektrikli otobüs almaktan vazgeçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, rotayı TEMSA’ya çevirdi.

Yaz aylarında Tesla ile 180 adet elektrikli otobüs satın alımı konusunda anlaşma yapan Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. Tesla CEO’su Elon Musk’ın katıldığı bir radyo programında marihuana içmesinin ardından ABD’li şirketle çalışmaktan vazgeçtiklerini açıklamıştı.

Bu kararın ardından yerli markalara yönelen Büyükşehir Belediyesi, Sabancı Holding’e ait şirketlerden TEMSA ile masaya oturdu. Sputnik Türkiye 'nin haberine göre, iki taraf arasında düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz'ün yanı sıra TEMSA Genel Müdürü Hasan Yıldırım ile yöneticiler katıldı.

Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen toplantının ardından katılımcılar, TEMSA’nın Adana’daki fabrikasında tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen MD9 Electricity model elektrikli otobüsle şehirde kısa bir tur attı.

Elektrikli ve otonom araçlar üzerine ciddi yatırımlar yapan TEMSA, ilk elektrikli otobüsü MD9 electriCITY’i ekim ayında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Nvidia Europe GTC etkinliğinde tanıtmıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, "Yeşil şehir, sessiz şehir, akıllı şehir, dijital şehir” anlayışıyla harekete ettiklerini belirterek, her alanın akıllı hale geldiği dünyada artık ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Toplu Taşıma AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Gürbüz ise orta vadede hedeflerinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin filosunda yer alan 180 otobüsü, elektrikli araçlarla değiştirmek ve yeni alınacak otobüsleri tamamen elektrikli araçlardan oluşturmak olduğunu söyledi.