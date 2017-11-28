Elon Musk Bitcoin İddialarını Reddetti

Yakın zaman önce eski bir SpaceX çalışanı olan Sahil Gupta, Bitcoin’in kurucusunun Elon Musk olabileceğini iddia etmişti. Bitcoin konusunda her zaman sessizliğini sürdüren Musk, konu hakkında açıklama yaptı.

2008 yılında dünya büyük bir ekonomik krizle karşı karşıyayken, ansızın Bitcoin isimli bir para birimi ortaya çıkmıştı. Ekonomik krizin nedenlerinden ve çözümlerinden bahseden bir manifestoyla tanılan Bitcoin, uzun süre ilgi çekmese de geliştirilen sistemlerle popülaritesini arttırmayı başarmıştı. Yazılan ilk manifestonun altında Satoshi Nakamoto imzası bulunsa bile bu kişinin ya da kişilerin kim olduğu bugüne kadar ortaya çıkmamıştı.

Yale Üniversitesi mezunu bir mühendis olan ve stajını SpaceX’te yapan Sahil Gupta, yakın zaman önce Satoshi Nakamoto’nun kimliğine dair önemli bir açıklama yapmıştı. Elon Musk’ın sahip olduğu çeşitli özellikler sebebiyle Nakamoto olmaya çok uygun olduğunu söyleyen Gupta, stajını yaptığı süre içerisinde buna dair duyumlar aldığını da belirtmişti.

Bu açıklamanın ardından gözler Musk’a dönerken, ünlü iş adamı beklenen açıklamayı yaptı. Elon Musk kişisel Twitter hesabından yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Bu doğru değil. Bir arkadaşım bana birkaç yıl önce biraz BTC gönderdi, ancak nerede olduğunu bilmiyorum.”

Herkesi tatmin etmeyen bu açıklamayla; Elon Musk resmi olarak Satoshi Nakamoto olmadığını söylemiş olsa da Musk'ın yaptığı bu açıklamanın kamuoyunu yanıltma çabası olabileceği de söylenenler arasında yerini aldı.