Elon Musk, Hedefine Ulaşana Kadar Bedava Çalışmaya Karar Verdi

Tesla Motors, SpaceX ve Hyperloop One şirketlerinin sahibi, çılgın mucidimiz Elon Musk, bedava çalışmaya karar verdi! Peki, neden? Cevabı haberimizde.

Geçmişte yalnızca bilim kurgu fantezilerinden ibaret olan birçok teknolojiyi yavaş yavaş hayatımıza sokan Musk, şüphesiz insanlık tarihinin en fütürist ve hayalperest insanlarından bir tanesi. Gerçek dünyanın "Iron Man"i şöyle diyor: “Başarısız olmak da seçeneklerimizden biri. Başarısız olmadıysanız henüz yeterince yenilikçi değilsiniz”

Hayatının birçok evresinde düşen, ancak türlü zorlukların üstesinden gelerek yerden kalkmayı başaran Musk; çok çalışma, mükemmel zamanlama ve cesaret anahtarlarını hayalini kurduğu dünyanın kapısını açmak için kullanıyor.

21. yüzyılın dehası, şimdi de Tesla'nın piyasaya değerini 59,1 milyar dolardan 650 milyar dolara çıkarmak istiyor. Planladığı hedeflere ulaşana kadar şirketten maaş, ikramiye ya da tazminat almayacağını belirten Musk, çok kısa bir süre zarfında 100 milyar dolar barajını geçmek istiyor.

Geçtiğimiz haziran ayında BMW'yi geride bırakarak dünyanın en değerli dördüncü otomotiv şirketi olmayı başaran Tesla, araç teslim sayısını da her geçen yıl artırıyor. Dolayısıyla Tesla'nın mevcut çizgisini böyle devam ettirmesi veya bir tık daha üzerine çıkması halinde, en azından 100 milyar dolarlık piyasa değerini yakalaması içten bile değil.

Tabii, ana hedef olan 650 milyar dolar barajını aşmak, oldukça uzun vadeli bir planın parçası olsa gerek. Bu amaçla milyon dolarlık maaşından feragat eden Musk, bakalım bu astronomik hedefine ulaşabilecek mi? Merakla bekliyoruz.