Elon Musk’ın Tesla’daki Geleceği Yarın Belli Oluyor

2018’in ilk çeyreğinde 710 milyon dolar ile tarihinin en yüksek zararını yapan Tesla’da Elon Musk’ın geleceği belli oluyor. Yarın düzenlenecek yönetim kurulu toplantısında şirketin CEO koltuğunda oturan Musk’ın yönetim kurulu üyeliğinden alınması önerisi oylanacak.

Amerikalı şirketin en büyük hissedarlarından Jing Zhao, 2004 yılından bu yana Tesla’nın CEO'su Elon Musk’ı yönetim kurulu başkanlığından alma teklifi sunmuştu. Zhao, Musk’ın şirkette bağımsız bir yönetici pozisyonunda olmasını istiyor.

Tesla’nın yanı sıra, SpaceX, Boring Company ve Neuralink gibi şirketlerin de kurucusu olan Musk, birçok elektrikli otomobil firmasına yeteri kadar odaklanmadığı için eleştiri oklarının hedefi haline geldi.

Şirketin yüzde 20 hissesine sahip olan ünlü girişimci, yarın düzenlenecek yönetim kurulu toplantısının ardından kartal yuvasındaki görevinden ayrılabilir. Toplantıdaki tek senaryo bu değil. Masadaki önerilerden bir diğeri ise Musk’ın etkisiyle hareket ettiği düşünülen üç yönetim kurulu üyesinin görevlerine son verilmesi.

Tesla’nın hissedarlarına danışmanlık hizmeti veren Washington merkezli CtW Yatırım Grubu, geçtiğimiz hafta yayınladığı mektupta, şirketin zararının son çeyrekte yüzde 19’a kadar çıktığını ve nakit rezervinin de hızla eridiğini belirtmişti.

Mektupta, “Son bir yılda Tesla kritik üretim dönüm noktalarına ulaşmayı başaramadı ve karlılık ilerlemesi yavaşladı” ifadelerini kullanan yatırım şirketi, söz konusu üç yönetici; Antonio Gracias, Kimball Musk ve James R. Murdoch’un yeniden üye olarak seçilmemesi gerektiğini vurgulamıştı.

Tesla yönetim kurulunun çoğunluğu her defasında Musk'ın yanında olduklarını ve ona güvenliklerini dile getiriyor. Zira konuyla bir açıklama paylaşan yönetim kurulu, “Tesla gelişme döneminde ve uzun dönemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için iyi yönetime ihtiyaç var. CEO ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini ayırmak şirketin ve hissedarlarının çıkarlarına hizmet etmeyecektir” ifadeleriyle Musk’a olan desteklerini bir kez daha gösterdi.

Bakalım Tesla yönetim kurulu, Elon Musk'ın geleceği hakkında nasıl bir tasarrufta bulunacak? Merakla bekliyoruz.