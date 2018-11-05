Elon Musk’ın Tüneli Aralık Ayında Açılıyor

Tesla CEO’su Elon Musk, tünel kazma girişimi Boring Company’nin Los Angeles’taki konsept tünelinin 10 Aralık’ta halka açılacağını söyledi.

Los Angeles trafiğine kazacağı tünellerle çözüm bulmak isteyen Musk, görkemli projesinden son gelişmeleri Twitter’dan paylaştı.

Konsept tünel üzerindeki çalışmaların hala sürdüğünü ifade eden ünlü girişimci, inşaat halindeki tünelden bir video yayınladı.

Hızlandırılmış video 30 saniyeden fazla sürüyor ve Musk’ın “rahatsız edici uzunluk” şeklinde tanımladığı 3,20 kilometre uzunluğundaki tüneli gösteriyor.

Güney Afrikalı ABD’li girişimci, Los Angeles trafiğinde sıkça zaman kaybettiği için yaklaşık iki yıl önce Boring Company şirketini kurmuştu.

2017’de SpaceX genel merkezi yakınlarındaki Hawthorne'da startı verilen proje, Los Angeles Uluslararası Havalimanı ile şehir merkezi arasındaki trafiği azaltmayı hedefliyor. Şirketin asıl hedefi ise şehirlerarası bağlantı tünelleri inşa etmek. Musk’ın Los Angeles’tan sonraki adresleri ise Chicago ve Washington DC olacak.

Los Angeles Tüneli’ndeki araçlar elektrikli kızak sayesinde saatte 200 kilometre hıza kadar çıkabilecek. Bu kızak aynı zamanda 8 ila 16 kişilik yolcu vagonları da taşıyacak. Böylece tüneli araçlarla birlikte yolcular da kullanabilecek.

10 Aralık’ta ilk kez gün yüzüne çıkacak olan tünelin Los Angeles’ın trafik sorununa önemli bir çözüm olması bekleniyor.