Elon Musk: “Kariyerimin En Kötü Yılını Geçiriyorum”

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Tesla’nın borsadan çekilebileceğini iddia eden tweet’iyle gündeme gelmişti. Bu açıklamasının ardından ABD basınına açıklamalarda bulunan Musk, kariyerinin en kötü yılını geçirdiğini söyledi.

New York Times’a verdiği röportajda geçtiğimiz yılın hayatının en zor ve en acılı yılı olduğunu söyleyen Musk, haftada 120 saat çalıştığını ve bu durumun arkadaşlarını endişelendirdiğini ifade etti.

Musk, doğum gününü bile Tesla ofisinde tek başına geçirdiğini söyledi. Musk ayrıca, uyumakta zorlandığını ve uyumak için sakinleştirici bir ilaç kullandığını belirtti. Musk’a göre 2018 yılı açık ara kariyerindeki en kötü yıl oldu.

Gazeteye konuşan bazı kaynaklar, yönetim kurulu üyelerinin de bu ilacı kullanmaması gerektiğini Musk’a defalarca söylediğini ve Musk için endişelendiklerini söyledi.

Musk geçen hafta attığı tweet’te, şirketi hisse başına 420 dolar ödeyerek borsadan çekmeyi değerlendirdiğini açıklamıştı. Musk’ın normalde böyle bir tweet atamayacağı ancak esrar içtikten sonra bu tweet’i atmış olabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Musk, röportajında bu iddiaları yalanladı ve esrar içmediğini söyledi.

Geçen hafta Elon Musk’ın attığı bu tweet sonrasında Tesla hisseleri yaklaşık yüzde 7 oranında değer kazanmıştı. Bunun üzerine ABD'nin borsa ve sermaye piyasalarını denetleyen SEC, Tesla’dan konuyla ilgili bir açıklama talep etmişti.