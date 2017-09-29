Elon Musk, Mars Kenti ve Ay Üssü X'in Tasarımlarını Paylaştı

Bundan bir süre önce Elon Musk, Mars'ı kolonize etme planını resmen açıklamıştı.

SpaceX CEO'su Elon Musk, Instagram üzerinde Ay yüzeyinde bulunan dev bir gezegenler arası roketin sunumunu ve Mars üssünün tasarımını da dün paylaştı.

Ay Üssü Alfa ve Mars Kenti adıyla paylaşılan Instagram gönderilerinde, her iki yapının önünde duran dev bir uzay aracı dikkatleri çekiyor. Bu roketin uzun mesafeli uçuşlarda da kullanılabileceği, bu taslaklardan kolayca anlaşılabiliyor.

Elon Musk bu roketi, önce Ay üzerinde göstererek potansiyel Ay seyahatleri için ideal bir araç olduğu da vurguluyor.

Özellikle Rusya, Çin ve Avrupa Uzay Ajansı için çekici kılınmış bu görseller, yakın bir gelecekte SpaceX için bu kurum ve ülkelerin potansiyel birer müşteri olabileceğini de akıllara getiriyor.

Gerçi Musk, Mars görevleri için henüz somut bir çalışma planı yapmış değil. Ancak paylaştığı resimlere bakılacak olursa, SpaceX'in bu projesi de kavramsal olarak hazır gibi görünüyor.

Yine bu görüntülere bakarak, Elon Musk'ın çok yakın bir gelecekte resimden ziyade elle tutulur projelerle teknoloji dünyasının karşısına çıkacağı da konuşuluyor.