Elon Musk Mars yolculuğu İçin Şart Koştu: Starship Yolculuğu

Mars yolculuğu için son derece dayanıklı bir biyolojik altyapının olması gerekliliği Elon Musk’ın bu konuda bazı şartlar koymasına neden oldu. Yıllarca eğitim alan astronotlar bile uzay yolculuğu esnasında beklenmeyen sorunlarla karşı karşıya kalabiliyor. Elon Musk tarafından önerilen şart ise Starship yolculuğu. İşte bu ilginç haberimizin detayları.

Elon Musk tarafından böyle bir kararın neden alındığını anlayabilmek için Starship roketlerini daha yakından inceleyelim. 180 metre yüksekliğe sahip olan bu roketler Mars'a insanlı uzay seyahatlerinin gerçekleştirilmesi için üretildi. Şu an için bu roketler sadece dünya yörüngesinde belirli bir süre gezebilmek için kullanılacak.

Elon Musk tüm önlemleri almak istiyor

İnsanlı Mars seyahatleri için birçok uzay şirketi 2022 yılına gösterse bile SpaceX bu konuda daha aceleci davranıyor. 2021 yılında uzaya insanlı yolculuk yapılabileceğini söyleyen SpaceX bu konuda çok zorlanacak gibi görünüyor.

Mars yolculuğuna hazırlık olması ve uzay turizminin geliştirilmesi için Starship aracına insanlar bindirilecek ve Dünya yörüngesinde belirli bir süre tur atılacak. Buradaki testlerden başarıyla geçen kişiler Mars yolculuğu için koltuk alabilecek. Elon Musk bu sayede bütün önlemleri alarak kayıpsız bir Mars yolculuğu sağlamak istiyor.

SpaceX şirketi tarafından önerilen 2. tarih ise 2024 yılı. Şirket en kötü ihtimalle 2024 yılına kadar insanlı yolculukları başlatmak istiyor.

2022 yılına kadarsa kargolu uçuşlarını gerçekleştirme peşinde. Peki sizce de Elon Musk bu tarz önlemlerle Mars yolculuğunu daha risksiz gerçekleştirebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.