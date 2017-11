Elon Musk'tan, Robotlarla İlgili Korkutan Kehanet

Yapay zeka denilince akla ilk gelen isimlerden bir tanesi, hiç şüphe yok ki Elon Musk. Dünyaca ünlü mucidin akla gelmesinin sebebi, yapay zeka alanındaki çalışmaları değil; tam tersi yapay zeka teknolojilerine karşı bir muhalif olması!

Yapay zeka teknolojilerinin hayatımıza entegrasyonu, son yıllarda büyük teknoloji devlerinin en önemli uğraş noktalarından bir tanesi. Fakat yapay zekanın sanıldığı kadar masum ve faydalı bir şey olmadığını düşünen çok önemli bir isim var: Elon Musk.

Fütürist fikirleriyle tanınan ve geçtiğimiz günlerde de Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştiren Musk, kurucusu olduğu Tesla ve SpaceX şirketleriyle yaptığı projelerle adından söz ettirmeyi başarıyor.

Yapay zekanın insanlık için en büyük tehlike olabileceğini her defasında dile getiren Musk, son olarak paylaştığı tweetle Boston Dynamics'in Atlas robotuna atıfta bulunarak yapay zekanın tehditlerine dikkat çekti.

Yakın bir zamanda karşımıza çıkan Boston Dynamics, Atlas’la ilgili bir videoyu hatırlayanlarınız olacaktır. Çeşitli yüksekliklerdeki engellerin üstüne dengeli ve başarılı bir şekilde zıplayabilen Atlas, sensörleriyle engelin yüksekliğini kolay bir şekilde ölçebiliyor. Hatta bununla kalmayıp, ters takla bile atabiliyordu.

via GIPHY

Fakat bu video Musk'ı oldukça rahatsız etmiş. Musk, videoyla ilgili yaptığı Twitter paylaşımında, "Bu hiçbir şey. Birkaç yıl içinde robotlar o kadar hızlı hareket edecek ki strop ışıkla anca görülebilecek. Tatlı rüyalar.." ifadelerini kullandı.

This is nothing. In a few years, that bot will move so fast you’ll need a strobe light to see it. Sweet dreams… https://t.co/0MYNixQXMw