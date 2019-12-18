Elon Musk Tesla Patentlerini Herkese Açık Hale Getirdi

Elon Musk yaptığı açıklama ile birlikte Tesla bünyesinde bulunan patentleri herkese açık şekilde yayınladığını duyurdu.

'Sürdürülebilir Taşımacılık'

Geçtiğimiz günlerde bazı açıklamalarda bulunan Elon Musk, iklim değişikliği ile mücadele adımları kapsamında elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın tüm patentlerini serbest bıraktığını belirtti. "İyi niyetle teknolojimizi kullanmak isteyenlere karşı patent davaları başlatmayacağımıza söz veriyoruz." diyen Musk, attığı adım ile birlikte büyük beğeni topladı.

Bu adımın en ufak bir buluşun büyük kazançlar sağlayabileceği böylesine bir sektörde atılması daha çok dikkat çekti.

"Tesla Motors sürdürülebilir taşımacılığın gelişimini hızlandırmak için yaratıldı." diyen Musk, "Elektrikli araç yaratmanın zorlu yollarını temizlersek bu mümkün olabilir. Ancak diğerlerini engellemek için arkamızda fikri mülkiyet mayınları bırakırsak bu amaca aykırı adımlar attığımız anlamına gelir." diye devam etti.

Atılan adımların ardından Tesla hisseleri son beş yılın zirvesini zorlayacak şekilde 379 dolar seviyesine ulaştı.