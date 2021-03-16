Elon Musk Tesla'da Kendine Çok Tuhaf Bir Unvan Aldı: Technoking

Elon Musk'ın Tesla unvanı Technoking olacak. Tesla CEO'su olarak gündemden düşmeyen Elon Musk, şimdi de şirket içerisinde yeni bir unvan kovalıyor. SEC'e yapılan başvuruda Musk, Technoking olarak anılacağını ifade etti.

Elon Musk, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) resmi bir dosyada gönderdiği başvuruda, Tesla CEO'su Elon Musk'ın artık "Tesla'nın Technoking'i" olduğunu ifade etti. Tesla Finans Direktörü Zach Kirkhorn ise "Coin Ustası" olarak anılmayı tercih ediyor.

Tesla'nın son zamanlarda Bitcoin'i benimsemesi ve Musk'ın kripto para birimine olan genel hevesi göz önüne alındığında, anlaşılması zor olmasa da kesinlikle garip bir başvuru. Muhtemelen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun uğraşmak zorunda olduğu en garip dosyalardan biri olacak.

Elon Musk'ın yeni Tesla unvanı Technoking

Tesla'nın Finans Direktörü'nün yaptığı son "Master of Coin" başvurusu, şirketin kripto para birimlerine yaptığı son baskının bir göstergesi olabilir. Bilmeyenler için Tesla Şubat ayında 1,5 milyar dolarlık Bitcoin satın aldığını duyurmuştu. Ayrıca yakın gelecekte ürünleri için Bitcoin'le ödeme almayı kabul etmeyi planladığını söyledi.

Tesla'nın Bitcoin satın aldığı dönemde ise Musk, Dogecoin kripto para biriminin reklamını yaparak Dogecoin değerinin on kat artmasına katkıda bulundu.

Yakın tarihli bir Clubhouse röportajında Musk, "Bazen Dogecoin hakkında şakalar yapıyorum, ancak bunlar gerçekten şaka amaçlı" dedi.

Tesla diğer şirketlerden daha farklı işler ortaya koyuyor olsa da hisselerini bu konuda bir hayli değerlendirmiş durumda. Tesla'nın hisseleri Ocak 2020 ile Ocak 2021 arasında on kat artarak 88 dolardan 880 dolara yükseldi.

Ancak geçen ay aşağı yönlü bir düşüş yaşadı. Hisse senedi son zamanlarda ilk defa artış göstererek bugün yaklaşık yüzde 2 arttı. Muhtemelen Wall Street yatırımcıları, Musk'ın Technoking olarak yeni rolü konusunda heyecanlı.

Ayrıca elektrikli araçların piyasa hacmi, 2020'deki teknik atılımlar ve potansiyel yardım fırtınasıyla bir hayli genişledi. Geçen hafta yaşanan yoğun satış, bazı yatırımcılar için baş ağrısına neden oldu. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre bu, Elon Musk için Tesla servetinde 27 milyar dolarlık bir düşüş anlamına geliyordu.

Peki ya siz Tesla CEO'su ve CFO'sunun aldığı yeni unvanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!