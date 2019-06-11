En Büyük Gök Taşı Darbe Alanı Keşfedildi

Bilim insanları 2008 yılında İskoçya’daki Ullapool bölgesine yakın bir alana, antik zamanlarda bir gök taşı çarptığını keşfetmişlerdi. Gök taşının bundan yaklaşık olarak 1.2 milyar yıl önce Dünya’ya çarptığı düşünülüyor. Gök taşının düştüğü yerde oluşan enkazın kalınlığından ve yapısından bu çıkarımı yapan bilim insanları, krateri oluşturan gök taşının yaklaşık 1 kilometre genişliğinde olduğunu düşünüyor.

Gök taşını araştıran grup, çarpmanın kıyıya yakın bir bölgede gerçekleştiğini biliyorlardı ancak tam konumu belirleyememişlerdi. Son yapılan çalışmalar kraterin bulunduğu bölgenin kıyı şeridinin batısında, yaklaşık 15-20 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini gösterdi. Gök taşının çarptığı alan Minch Boğazı’nda, suyun ve genç kayaların altında bulunuyordu.

Gök taşını araştıran bilim insanlarından biri olan Dr. Ken Amor, yapılan bu keşfin oldukça heyecan verici olduğunu dile getiriyor. Çünkü genelde bu tarz gök taşı çarpmalarının normalde kolayca aşındığını ancak bu olayda çarpmanın gerçekleştiği antik vadideki tabakanın tortularla kaplandığı ve bu sayede gök taşının düştüğü alanın korunduğunu söylüyor. Bir sonraki aşamada bölge, jeofiziksel araştırma ile daha detaylı bir şekilde araştırılacak.

Bilim insanları böyle bir olayın gerçekleşmesinin ancak her yüz bin yılda bir gerçekleşebileceğini söylüyor. Tabii ki bu tahminin nedenlerinden biri de kraterlerin erozyon ve plaka tektoniği gibi etkenlerden dolayı krater alanlarının bilinememesinden kaynaklanıyor.