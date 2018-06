En Çok Satan Oyunlar Listesinin Başında Sürpriz İsim

Dontnod Entertainment tarafından geliştirilen vampir temalı aksiyon oyunu Vampyr, beklenmedik bir çıkış yaparak, Birleşik Krallık bölgesinde en çok satış yapan oyunlar listesinin zirvesine oturmayı başardı.

1918 yılında Londra’da yaşanan İspanyol nezlesi zamanında geçen Vampyr, askeriyede sıhhiye görevinde bulunan ve kan nakli üzerine araştırmalar yapan Dr. Jonathan Reid’in hikâyesini anlatıyordu. Ansızın bir vampir tarafından ısırılan ve kana susadığı sırada kardeşinin hayatına kast eden Reid, bu hazin olaydan sonra intikam almak için yola çıkmıştı. Klasik vampir hikâyelerinden farklı yapısı ve kendine has oynanışıyla oldukça beğenilen Vampyr, beklenmedik bir başarı yakaladı. Oyun, her hafta yenisi yayınlanan Birleşik Krallık’ın en çok satan oyunları listesinde zirveye yerleşti.

GFK Chart-Track tarafından hazırlanan haftanın en çok satanları listesinde Vampyr birinci sırayı alırken, onu FIFA 18 izledi. Aynı hafta çıkış yapan State of Decay 2’nin yedinci sırada yer aldığı listenin hayal kırıklığıysa yeni çıkış yapmasına rağmen otuz dördüncü sıraya yerleşen OnRush oldu.

Yaklaşık beş yıl önce raflardaki yerini alan Grand Theft Auto 5’in hala dokuzuncu sırada olduğu listenin ilk on sırasıysa aşağıdaki gibi şekillendi.

Geçtiğimiz Hafta en Çok Satan Oyunlar

1. Vampyr - Focus Home Interactive

2. FIFA 18 - Electronic Arts

3. God of War - Sony Computer Entertainment

4. Detroit: Become Human - Sony Computer Entertainment

5. Far Cry 5 - Ubisoft

6. Fallout 4 - Bethesda

7. State of Decay 2 - Microsoft

8. Mario Kart 8 Deluxe - Nintendo

9. Grand Theft Auto V - Take 2

10. Overwatch: Game of the Year Edition - Blizzard Entertainment