En Güçlü Süper Bilgisayar Çalışmaya Başladı

Dünyanın en güçlü süper bilgisayarı ünvanı şimdiye kadar Çin’in Sunway TaihuLight isimli bilgisayarına aittii. 93 petaflops hızında çalışabilen bu bilgisayar unvanını, ABD’nin geliştirdiği “Summit” isimli 200 petaflop’luk, yeni geliştirilen süper bilgisayara devretmek zorunda kaldı. Summit, dünyanın en güçlü süper bilgisayarı oldu.

ABD Enerji Bakanlığı'nın Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı için IBM ve Nvidia tarafından geliştirilen Summit, ABD’nin bundan önce geliştirdiği süper bilgisayarı “Titan”dan tam 8 kat daha hızlı olmasının yanısıra, Çin’in süper bilgisayarı “Sunway TaihuLight”a göre de %60 daha hızlı. “Summit” saniyede 20 katrilyonluk işlem yapabilme kapasitesine sahip. Bu da demek oluyor ki “Summit”, sıradan bir laptoptan 1 milyon kat daha hızlı.

Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’nın Tennessee eyaletindeki yerleşkesinde, iki tenis kortu büyüklüğünde bir alana kurulan bu süper bilgisayar, 4.608 adet sunucudan oluşuyor. 9.216 adet merkezi işlemcisi ve 27.648 adet grafik işlemcisi bulunan Summit toplamda 340 ton ağırlığında. Bu devasa bilgisayarın bileşenlerini soğuk tutabilmek için sistemde tam 15 bin litre su dolaştırılıyor. Summit'in çalıştırılabilmesi için 13 megawatt’lık bir enerji gerekiyor ki bu büyüklükte bir enerji 8.000’den fazla evin aydınlatılmasını rahatlıkla sağlayabilir.

Summit'in yapay zeka uygulamaları için özel olarak tasarlandığı belirtiliyor. Daha önce imkansız olarak görünen ya da pratikte mümkün olmayan bazı keşiflerin de “Summit” sayesinde yapılabileceği söyleniyor. Summit ve benzeri süper bilgisayarlar, yeni uçak tasarlama, iklim modelleme, nükleer patlamaları simüle etme, yeni materyaller oluşturma ve hastalıkların nedenlerini bulma gibi her türlü yoğun işlemci kullanımı gerektiren uygulamalarda kullanılabilir deniliyor.