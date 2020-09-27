En Güvenilir Sosyal Medya Platformu Açıklandı

Günümüzde hemen hemen herkes sosyal medya platformu kullanıyor. Bazı sosyal medya platformları kullanıcıların kişisel bilgilerini koruma ve güvenli bir ortam sunma konusunda başarılı iken bazı sosyal medya platformları ise bu konuya pek özen göstermiyor. Peki, en güvenilir sosyal medya platformu nedir? Insider Intelligence tarafından yapılan bir araştırmada bu sorunun yanıtı verdi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

En Güvenilir Sosyal Medya Platformu Nedir?

Insider Intelligence tarafından Amerika Birleşik Devletleri Dijital Güven Anketi gerçekleştirildi. 28 Mayıs 2020 ile 3 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen anket çalışmasına yaşları 18 ila 74 yaşları arasında olan 1865 ABD vatandaşı katıldı. Söz konusu anket çalışmasında güvenlik, yasallık, topluluk, reklam deneyimi ve reklam alaka düzeyi olmak üzere 5 kategori yer aldı. Araştırmanın sonucu ise insanların şaşırmasına neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan ankete katılan 1865 katılımcıların %32'lık kısmı popüler sosyal medya platformu Facebook'un kişisel verilerin korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına önem vermediğini belirtti. Katılımcıların %53'lük kısmı ise Facebook'un kişisel verilerin korunmasına ve güvenliğin sağlanmasına önem verdiğini ifade etti. Bu oranın diğer platformlara göre en düşük oran olduğu belirtildi.

Insider Intelligence tarafından yapılan ankete göre kullanıcılara güven vermeyen sosyal medya platformu Facebook olurken, kullanıcıların en çok güven duyduğu sosyal medya platformu ise LinkedIn oldu. Katılımcıların cevabına göre şekillenen sıralama şu şekilde:

• LinkedIn

• Pinterest

• Snapchat

• Reddit

• YouTube

• Instagram

• Twitter

• TikTok

• Facebook