En Hızlı Güncelleme Dağıtan Akıllı Telefon Markaları Açıklandı

Counterpoint Research, akıllı telefon üreticileri için "Güven Sıralaması" raporunu yayınladı. En hızlı güncelleme dağıtan akıllı telefon markası hangisi? Akıllı telefonlar hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Sürekli en güncel olan cihazı kullanmak istiyoruz. Peki en hızlı güncelleme dağıtan akıllı telefon markası nedir? İşte detaylar.

En Hızlı Güncelleme Dağıtan Akıllı Telefon Markaları

Nokia'nın akıllı telefonları işletim sistemi ve güvenlik güncellemelerini en hızlı sunan markalar arasında en üst sırada yer aldı. Nokia'nın Android 10 işletim sistemini tüm cihazlarına sunduğu bilgisi paylaşıldı. Nokia'nın Android 10 işletim sistemini destekleyen 20 akıllı telefon modelinin hepsi güncellemeyi almış durumda.

Listenin ikinci sırasında OnePlus bulunuyor. OnePlus'ın da Android 10 güncellemesi almış 7 cihazı bulunuyor. Samsung üçüncü sırada kendisine yer buldu. Samsung'un Galaxy model akıllı telefonlarının %89'u Android 10 işletim sistemini çalıştırıyor.

Realme, rakipleri Xiaomi ve Huawei'yi geride bırakarak %73 ile dördüncü oldu. Realme'nin Android 10 işletim sistemini destekleyen cihazlarından %73'ü güncellemeyi almış vaziyette. Xiaomi'de bu rakam %68 Huawei'de ise %66.

Hemen aşağıdan listenin tamamına bakabilirsiniz.

Ayrıca en sık güvenlik güncellemesi dağıtan markaların listesi de şu şekilde:

En sık güvenlik güncellemesi dağıtan markala baktığımızda da Nokia listenin başında bulunuyor. Nokia'nın ardından OnePlus ve Lenovo geliyor.

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